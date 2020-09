Zoologisches Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Grundlage dafür waren die Ideen von Karl Möbius, der bereits das Gebäude auch nach pädagogischen Gesichtspunkten konzipierte. Dadurch unterschied sich das Museum von Anfang an vom althergebrachten Wunderkammerprinzip oder den Präsentationen kolonialer Sehenswürdigkeiten.

In der internationalen Wissenschaftsgeschichte nennt man das Zoologische Museum in Kiel: "Where biology takes form", "Dort, wo die Biologie Formen annahm".

Die Ausstellungen vermitteln moderne Erkenntnisse aus Meeresforschung, Zoologie und Evolution auf der Basis der historischen Sammlungen. Im Mittelpunkt stehen immer die wertvollen Originalpräparate. Dabei ist die Faszination des Objektes genauso wichtig wie die Information.



Zusätzlich besitzt das Haus einmalige Sammlungen historischer Expeditionen aus drei Jahrhunderten. Diese sind bis heute international von großer wissenschaftlicher Bedeutung.