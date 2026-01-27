Wann? Samstag, 7. Februar 2026, 20.00 Uhr Wo? Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz Eintritt: 24,99 bis 32,49 Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen.*

Was erwartet euch bei der Show?

Die beiden Zauberkünstler lesen eure Gedanken und spielen mit Wahrnehmungen. Persönliche Geschichten treffen auf spontane Improvisationen. Mal erzählt Schilling von seinen Großeltern, mal reist Lehmker mit euch in die Vergangenheit. Die Show lebt von Momenten, die selbst die Künstler nicht planen können.

Warum ist Preetz ein besonderer Start?

Für Dr. Horst Schilling ist der Tourauftakt in seiner Heimatstadt ein echtes Highlight. "Wir wollen den Menschen einen besonderen Abend schenken", erklärt er. Zwei Stunden lang sollt ihr die Alltagsprobleme vergessen. Die Magie entsteht direkt vor Ort – authentisch und nah.

Wie werdet ihr Teil des Geschehens?

"Das Publikum ist von Anfang an dabei", betont Jan Phillip Lehmker. Ihr erschafft die Magie selbst – die beiden Künstler begleiten euch nur. Gedankenlesen klingt nach Trick, doch das Faszinierende liegt in eurer Teilnahme. Jeder Abend entwickelt sich anders, weil ihr ihn mitgestaltet.

Was macht die Show besonders?

Realität und Illusion verschwimmen so stark, dass logische Antworten fehlen. Die Mischung aus Comedy und mentaler Magie sorgt für überraschende Momente. Spontane Wendungen halten die Spannung hoch. Die Show stellt Fragen, auf die es keine rationalen Erklärungen gibt.

Wie kommt ihr an Tickets?

Karten gibt es ab sofort bei Eventim.* An der Abendkasse sind ebenfalls Tickets erhältlich. Sichert euch rechtzeitig eure Plätze für einen unvergesslichen Abend voller Gedankenspiele.

