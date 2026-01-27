Wann? Samstag, 21. Februar 2026 um 11.00 Uhr Wo? Badestelle Kiellinie

An der Badestelle Kiellinie tauchen Mutige gemeinsam ins kalte Wasser der Ostsee ein. Die Aktion wird vom UKSH unterstützt. Ihr müsst nicht selbst ins Wasser – auch Zuschauen und Informieren ist ausdrücklich erwünscht. Der Fokus liegt auf Zusammenhalt und dem wichtigen Thema Krebsvorsorge.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, dabei zu sein. Entweder ihr wagt selbst den Sprung ins eiskalte Wasser oder ihr kommt als Unterstützung vorbei. An Infoständen erfahrt ihr Wissenswertes über Früherkennung und Vorsorge. Jeder Beitrag zählt – ob aktiv im Wasser oder passiv am Ufer.

Besondere Aktion

Der symbolische Charakter macht den Unterschied. Beides erfordert Überwindung: der Gang ins kalte Wasser und der Weg zur Vorsorgeuntersuchung. Die Veranstalter wollen zeigen, dass Hinschauen und Handeln Leben retten können. Gemeinsam ein Zeichen zu setzen, stärkt das Bewusstsein für ein oft verdrängtes Thema.

Nach dem Eisbaden müsst ihr nicht frieren. Bei Moby Kiel bekommt ihr ein wärmendes Heißgetränk. Alternativ könnt ihr euch in der Rune Sauna aufwärmen. Beide Angebote sorgen dafür, dass ihr nach dem kalten Erlebnis wieder angenehm durchgewärmt werdet.

