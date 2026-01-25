Wann? Sonntag, 15. Februar 2026 um 17.30 Uhr Wo? COBL in der Legienstraße 40, 24103 Kiel Eintritt: Der Eintritt beträgt 6,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen

Was erwartet euch bei der Reading Party?

Ihr seid eingeladen, eure aktuelle Romance- oder Romantasy-Lektüre mitzubringen und in entspannter Runde zu lesen. Das Event setzt auf gemeinsames Lesen und schafft einen Ort, an dem ihr euch mit anderen Buchliebhaberinnen und Buchliebhabern austauschen könnt. Vielfalt und Offenheit stehen im Mittelpunkt – jede Art von Liebe ist willkommen.

Wie gestaltet sich das Programm?

Nach der Lesezeit erwarten euch kreative Aktionen, die das Thema Romance aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Beim Blind Date With a Book könnt ihr ein Buch eintauschen und vielleicht eine neue Lieblingslektüre entdecken. Die Love Lines laden dazu ein, romantische Zitate aus der Literatur zu ziehen und zu teilen. An der Romance Wall könnt ihr eure Gedanken zur Liebe niederschreiben oder festhalten, welches Buch euch besonders berührt hat.

Warum ist die Reading Party besonders?

Das Event lebt von seiner offenen und inklusiven Atmosphäre. Ob romantisch, freundschaftlich, queer oder selbstbezogen – jede Form der Liebe wird gefeiert. Ihr könnt ganz in Ruhe lesen, euch austauschen und neue Impulse sammeln. Die Reading Party ist perfekt für alle, die Romance über klassische Grenzen hinaus denken und erleben wollen.

Wie profitiert ihr vom Mitmachen?

Ihr könnt euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen und neue Kontakte knüpfen. Die Aktionen bieten die Möglichkeit, Lieblingsbücher weiterzugeben, neue Zitate zu entdecken und die eigene Sicht auf Liebe zu teilen. Snacks dürft ihr selbst mitbringen, Getränke stehen vor Ort bereit – so wird das Event auch kulinarisch gemütlich.

Wann und wo findet die Reading Party statt?

Die Special Edition steigt am Sonntag, 15. Februar 2026, im COBL. Ab 17.00 Uhr ist Einlass, das Programm startet um 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 6,- Euro. Bitte beachtet: Das COBL ist nicht barrierefrei und nur über eine Treppe erreichbar.

Was solltet ihr beachten?

Bringt eure Lieblingslektüre und ein Buch für den Tausch mit. Offenheit und Respekt sind das A und O, denn hier sind alle willkommen, die Bücher und das Thema Liebe schätzen. Das Event richtet sich an alle, die gerne lesen und Lust auf neue Begegnungen haben.

Was macht diese Reading Party zum Highlight?

Die Mischung aus gemeinsamer Lesezeit, kreativen Aktionen und einer liebevollen Atmosphäre macht das Event einzigartig. Ihr könnt euch auf einen besonderen Abend freuen, bei dem ihr die Vielfalt der Liebe und Literatur erlebt – ganz nach dem Motto "Let’s read alone together".

Wenn ihr noch mehr Events braucht, schaut doch bei uns vorbei kiel-magazin.de Wir haben viele weitere Tipps!