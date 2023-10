Im Schadensfall gut beraten: Fachanwalt Wolfgang Frese

Sie suchen nach kompetenter rechtlicher Beratung in den Rechtsbereichen Arbeitsrecht oder Verkehrsrecht in Kiel? Wolfgang Frese, als Fachanwalt für Arbeitsrecht und Verkehrsrecht verfügt über umfangreiche Kenntnisse und langjährige Erfahrung. Konsequent vertritt er Ihre Interessen in der Region Kiel, in ganz Deutschland und auch im Ausland.