Wings for Life World Run 2025 in Kiel: Laufen für den guten Zweck

Am 4. Mai 2025 findet der weltweite Wings for Life World Run statt. Zum vierten Mal organisieren Saltwater, Love-My.Earth (LME) und Kiel Marketing den offiziellen Start in Kiel. Das Besondere: 100% der Startgelder und Spenden fließen direkt in die Forschung zur Heilung von Rückenmarksverletzungen.