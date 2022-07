Wilder Nachwuchs im Wildtier- und Artenschutzzentrum

Wildtiere in Not – das Wildtierzentrum hilft

Eichhörnchen werden bei Baumfällarbeiten verletzt, Greifvögel bleiben im Stacheldraht hängen, Rehkitze verlieren ihre Mütter bei Autounfällen. Immer wieder geraten heimische Wildtiere in Not – weil der Mensch in ihren Lebensraum eingreift. Die Mitarbeiter der Wildtierstation pflegen kranke und verletzte Wildtiere gesund und ziehen jetzt, im Frühling und Sommer, verwaiste Jungtiere auf. Sobald die Schützlinge allein zurechtkommen, werden sie wieder in die Freiheit entlassen.

Die Aufzucht junger Wildtiere erfordert viel Fürsorge und Erfahrung. Aktuell werden im Wildtier- und Artenschutzzentrum bei Hamburg Rehkitze, Jungvögel, Baummarderwelpen, Feldhasen, Wildkaninchen, Eichhörnchen und viele mehr großgezogen.