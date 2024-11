Wie technologische Trends die Gastronomie-Szene in Kiel verändern

Die Gastronomie-Szene in Kiel befindet sich im Wandel. Wie in allen großen Städten hat sich auch im hohen Norden in den vergangenen Jahren so einiges getan, was die technologischen Umsetzungen in Restaurants, Bars, Cafés und dergleichen angeht. Von der Digitalisierung der Bestellprozesse bis hin zur Nutzung moderner Liefersysteme hat sich das gastronomische Erlebnis in Kiel stark weiterentwickelt. Dieser Wandel kommt nicht nur den Restaurants, Cafés und Bars zugute, sondern auch den Kunden, die von einer größeren Flexibilität und Qualität profitieren.