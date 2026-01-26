Was bieten die RBZ Kiel?

An den RBZ könnt ihr vielfältige Abschlüsse und Qualifikationen erwerben. Das Angebot reicht von Berufsfachschulen mit diversen Schwerpunkten über Fachoberschulen bis hin zu Beruflichen Gymnasien. So findet ihr garantiert den passenden Weg, der euren Interessen und Zielen entspricht.

Die Auswahl an Schularten ist groß und bietet für jeden etwas. Dazu gehören:

Berufsfachschulen

Berufsoberschule und Fachoberschulen

Berufliche Gymnasien

Fachschulen für verschiedene Bereiche Ausbildungsvorbereitungen

Wie meldet ihr euch an?

Die zentrale Anmeldefrist läuft vom 1. bis zum 28. Februar. Wichtig ist dabei: Diese Frist gilt ausschließlich für die beruflichen Vollzeitschulen. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Anmeldung zum Berufsschulunterricht im Rahmen einer dualen Ausbildung, die erst im Juli stattfindet.

Wo findet ihr alle Infos?

Um euch bestens vorzubereiten, veranstalten die RBZ ab Ende Januar diverse Informationstage. Alle Termine, das gesamte Angebot und die Aufnahmevoraussetzungen sind in einer Bekanntmachung auf www.kiel.de/bekanntmachungen zu finden. Dort könnt ihr euch gezielt über eure Wunschschule informieren.

Detaillierte Einblicke geben auch die Internetseiten der einzelnen Zentren. Besucht die Portale von RBZ Schützenpark, Königsweg, Wirtschaft oder Technik, um direkte Informationen zu den jeweiligen Schwerpunkten und Angeboten zu erhalten.

Gibt es Sonderregelungen?

Ja, für einige Bildungswege gelten abweichende Regelungen, die euch mehr Flexibilität ermöglichen. Das betrifft vor allem das Berufliche Gymnasium, das Abendgymnasium sowie die Ausbildungsvorbereitung. Informiert euch hier genau, um keine Fristen zu verpassen und eure Chancen optimal zu nutzen.

Was gilt fürs Berufliche Gymnasium?

Wer das Abitur an einem Beruflichen Gymnasium anstrebt, muss sich zentral bewerben. Eure Unterlagen reicht ihr direkt im RBZ-Büro am Westring 444 ein. Beachtet diesen gesonderten Weg, damit eure Bewerbung korrekt ankommt.

Was ist mit dem Abendgymnasium?

Am Abendgymnasium des RBZ Wirtschaft könnt ihr in drei Jahren das Abitur nachholen. Ein weiterer Vorteil: Bereits nach zwei Jahren kann euch die Fachhochschulreife zuerkannt werden. Die Anmeldefrist endet erst mit Beginn der Sommerferien.

Und die Ausbildungsvorbereitung?

Ihr seid noch unschlüssig? Für die Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein werden oft auch nach dem 28. Februar noch freie Schulplätze vergeben. Hier habt ihr bis in die Sommerferien hinein die Chance, einen Platz zu bekommen.

Auf der Suche nach weiteren Karrieretipps für euren Weg nach der Schule? Wir von Kiel Magazin haben viele spannende Artikel für euch.