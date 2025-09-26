Video: Mit dem Kanu durch Schleswig-Holstein

An diesen Flüssen erlebst du die Ruhe der norddeutschen Natur intensiv. Du kannst während deiner Paddeltour Störche, Kiebitze oder die seltenen Brachvögel in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Diese Gewässer eignen sich besonders für entspannte Tagestouren.

Die Schwentine zählt zu den abwechslungsreichsten Wasserwanderwegen im Norden. Auf deiner 55 Kilometer langen Tour bis zur Kieler Förde durchquerst du nicht weniger als 17 verschiedene Seen. Diese Route bietet dir ständig wechselnde Landschaften und Naturerlebnisse.

Das Revier Stör – Holsteiner Auenland bietet dir mit 250 Kilometern Wasserwegen die größte Auswahl an Kanutouren. Du paddelst hier durch weite Geest- und Marschlande oder folgst den kurvenreichen, natürlichen Auenverläufen durch die ursprünglichen Wälder des Holsteiner Auenlandes . Die kleinen Nebenflüsse der Stör ermöglichen dir ruhige Fahrten mit herrlichen Ausblicken.

Diese beeindruckende Route führt dich von Bad Segeberg über Lübeck bis zum Schaalsee an der ehemaligen Grenze. Du legst über 80 Kilometer durch einen Kanal, zahlreiche Seen und zwei Flüsse zurück. Diese Tour bietet dir ein besonders abwechslungsreiches Kanuerlebnis.

Weitere Erlebnisse in der Region

Neben Kanutouren bieten dir viele Orte in Schleswig-Holstein tolle Naturerlebnisse:

ErlebnisWald Trappenkamp

Zwischen Bad Segeberg und Kiel findest du den ErlebnisWald Trappenkamp. Dieser einzigartige Erlebnispark bietet dir und deiner Familie zu jeder Jahreszeit spannende Entdeckungen im Wald.

Naturpark Westensee

Im Herzen Schleswig-Holsteins liegt der Naturpark Westensee im Amt Achterwehr. Der 7 Quadratkilometer große Westensee bildet das Herzstück dieses Naturparks und bietet dir zusätzliche Paddelmöglichkeiten.

Pellworm: Grüne Insel im Wattenmeer

Vor der Westküste Schleswig-Holsteins entdeckst du die grüne Insel Pellworm im nordfriesischen Wattenmeer. Das Nordseeheilbad gilt als Geheimtipp für Urlauber, die Ruhe und unberührte Natur suchen.

Praktische Tipps für deine Kanutour

Du solltest deine Kanutouren in Schleswig-Holstein entsprechend deiner Erfahrung und körperlichen Fitness planen. Die Region bietet sowohl kurze Tagestouren als auch mehrtägige Wasserwanderungen. Informiere dich vorab über Einsetzstellen, Rastplätze und eventuelle Umtragestellen entlang deiner gewählten Route.

Unser Video bietet dir noch mehr Tipps rund um Kanutouren in Schleswig-Holstein.