Video: Mit dem Kanu durch Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein bietet dir zwischen Nord- und Ostsee ein einzigartiges Netzwerk aus Seen, Flüssen und Kanälen, die perfekt für Kanutouren geeignet sind. Du findest hier über 400 Kilometer Wasserwege, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Paddler geeignete Routen bereithalten.
Die schönsten Kanureviere in Schleswig-Holstein
Stör – Holsteiner Auenland: 250 Kilometer pure Vielfalt
Das Revier Stör – Holsteiner Auenland bietet dir mit 250 Kilometern Wasserwegen die größte Auswahl an Kanutouren. Du paddelst hier durch weite Geest- und Marschlande oder folgst den kurvenreichen, natürlichen Auenverläufen durch die ursprünglichen Wälder des Holsteiner Auenlandes. Die kleinen Nebenflüsse der Stör ermöglichen dir ruhige Fahrten mit herrlichen Ausblicken.
Schwentine: 55 Kilometer durch 17 Seen
Die Schwentine zählt zu den abwechslungsreichsten Wasserwanderwegen im Norden. Auf deiner 55 Kilometer langen Tour bis zur Kieler Förde durchquerst du nicht weniger als 17 verschiedene Seen. Diese Route bietet dir ständig wechselnde Landschaften und Naturerlebnisse.
Eider, Treene und Sorge: Naturbeobachtung pur
An diesen Flüssen erlebst du die Ruhe der norddeutschen Natur intensiv. Du kannst während deiner Paddeltour Störche, Kiebitze oder die seltenen Brachvögel in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Diese Gewässer eignen sich besonders für entspannte Tagestouren.
Von Bad Segeberg zum Schaalsee: 80 Kilometer Vielfalt
Diese beeindruckende Route führt dich von Bad Segeberg über Lübeck bis zum Schaalsee an der ehemaligen Grenze. Du legst über 80 Kilometer durch einen Kanal, zahlreiche Seen und zwei Flüsse zurück. Diese Tour bietet dir ein besonders abwechslungsreiches Kanuerlebnis.
Weitere Erlebnisse in der Region
Neben Kanutouren bieten dir viele Orte in Schleswig-Holstein tolle Naturerlebnisse:
ErlebnisWald Trappenkamp
Zwischen Bad Segeberg und Kiel findest du den ErlebnisWald Trappenkamp. Dieser einzigartige Erlebnispark bietet dir und deiner Familie zu jeder Jahreszeit spannende Entdeckungen im Wald.
Naturpark Westensee
Im Herzen Schleswig-Holsteins liegt der Naturpark Westensee im Amt Achterwehr. Der 7 Quadratkilometer große Westensee bildet das Herzstück dieses Naturparks und bietet dir zusätzliche Paddelmöglichkeiten.
Pellworm: Grüne Insel im Wattenmeer
Vor der Westküste Schleswig-Holsteins entdeckst du die grüne Insel Pellworm im nordfriesischen Wattenmeer. Das Nordseeheilbad gilt als Geheimtipp für Urlauber, die Ruhe und unberührte Natur suchen.
Praktische Tipps für deine Kanutour
Du solltest deine Kanutouren in Schleswig-Holstein entsprechend deiner Erfahrung und körperlichen Fitness planen. Die Region bietet sowohl kurze Tagestouren als auch mehrtägige Wasserwanderungen. Informiere dich vorab über Einsetzstellen, Rastplätze und eventuelle Umtragestellen entlang deiner gewählten Route.
