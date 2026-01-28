Wann? Samstag, 7. Februar 2026, 19.00 Uhr Wo? Max Nachttheater (wurde verlegt: nicht mehr in der TraumaGmbH) Eintritt: 31,50 Euro Tickets: direkt hier bestellen

Wer ist dieser Tobii?

Tobii ist der neue Stern am Comedy-Himmel. Bekannt wurde er durch seine viralen Videos auf TikTok und Instagram, wo er eine riesige Fangemeinde um sich geschart hat. Seine Stärke liegt in pointierten Alltagsbeobachtungen, die er mit einem einzigartigen, authentischen Humor präsentiert und damit mitten ins Schwarze trifft.

Was erwartet euch bei der Show?

"Muddi & Friends" bringt Tobiis beliebte Online-Welt endlich live auf die Bühne. Freut euch auf einen rasanten Mix, der euch von der ersten Minute an fesseln wird. Das Programm verspricht einen Abend mit hohem Wiedererkennungswert und jeder Menge Tempo. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken und die Lachmuskeln werden trainiert.

Welche Figuren trefft ihr an?

Ihr trefft all die bekannten Gesichter aus Tobiis Videos wieder. Ob die unverwechselbare "Muddi", die neugierige Nachbarin oder die strenge Lehrerin – sie alle sind Teil der Show. Diese Charaktere sorgen für Lacher, weil ihr sie direkt aus dem Alltag kennt und liebt.

Wie ist der Abend aufgebaut?

Die Show ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Elementen. Euch erwarten witzige Live-Sketche, klassisches Stand-up und sogar überraschende Musical-Einlagen. Ein besonderes Highlight ist die Interaktion mit dem Publikum, die jeden Abend einzigartig und unvorhersehbar macht.

Warum solltet ihr hingehen?

Wenn ihr Tobiis Videos mögt, werdet ihr seine Live-Show lieben. Erlebt den Social-Media-Star hautnah und seht, wie seine digitalen Charaktere auf der Bühne zum Leben erwachen. Es erwartet euch ein Abend voller Tempo, Pointen und Situationen, in denen ihr euch sofort wiederfindet..

