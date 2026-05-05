Thorsten Glindemann Trockenbau & Bauelemente
Ratgeber Handwerker in Kiel
Handwerk mit Erfahrung in Kiel-Molfsee: Seit 1999 steht Thorsten Glindemann euch als gelernter Zimmermann in Kiel-Molfsee und Umgebung zur Seite. Ob Trockenbau, Holzterrassen oder Fensteraustausch – hier bekommt ihr kompetente Handwerksleistungen aus einer Hand. Erfahrung und Vielseitigkeit machen den Unterschied.
Welche Leistungen bietet euch Thorsten Glindemann?
Das Leistungsspektrum reicht vom Innen- und Trockenausbau bis zu vielfältigen Holzarbeiten. Ihr plant einen Umbau? Dann seid ihr hier genau richtig. Auch Carports, Gauben und Holzterrassen gehören zum festen Angebot. Dazu kommen Fenster, Türen und Fußböden aller Art.
Trockenbau
Trockenbau ermöglicht euch schnelle und saubere Umbaulösungen im Innenbereich. Ob neue Raumaufteilung, Dachausbau oder Renovierung – die Arbeiten sind flexibel umsetzbar. Thorsten Glindemann bringt über 25 Jahre Erfahrung mit und weiß genau, worauf es ankommt. So entstehen funktionale und optisch ansprechende Ergebnisse.
Holzarbeiten
Als gelernter Zimmermann liegt der Fokus auf hochwertigen Holzkonstruktionen. Dazu zählen:
- Carports – stabil und wettergeschützt
- Gauben – mehr Raum unterm Dach
- Holzterrassen – natürlich und langlebig
- Weitere individuelle Holzarbeiten nach euren Wünschen
Jede Arbeit wird präzise geplant und fachgerecht ausgeführt.
Fenster und Türen
Neue Fenster und Türen verbessern Wärmedämmung und Wohnkomfort spürbar. Besonders gefragt sind derzeit Dachaustauschfenster, die mehr Licht und Energie-Effizienz bringen. Thorsten Glindemann berät euch vor Ort und erstellt ein attraktives Angebot, das zu eurem Projekt passt. Montage und Einbau erfolgen zuverlässig und termingerecht.
Bodenbelag
Ob Laminat, Parkett oder Vinyl – Fußböden aller Art werden fachgerecht verlegt. Die richtige Auswahl und Verlegung sorgen für Langlebigkeit und ein angenehmes Raumgefühl. Ihr bekommt eine umfassende Beratung zu Materialien und Pflege. So findet ihr den perfekten Boden für jeden Raum.
Wie beauftragt ihr Thorsten Glindemann?
Der erste Schritt ist ein persönlicher Termin vor Ort in Kiel-Molfsee oder Umgebung. Dort werden eure Wünsche besprochen und die Gegebenheiten begutachtet. Anschließend erhaltet ihr ein transparentes Angebot.
Über zwei Jahrzehnte Berufspraxis garantieren euch fundiertes Fachwissen und bewährte Arbeitsabläufe. Thorsten Glindemann kennt die Anforderungen moderner Bauvorhaben ebenso wie klassische Zimmermannskunst. Diese Kombination sorgt für Qualität und Verlässlichkeit bei jedem Projekt. Eure Zufriedenheit steht dabei immer im Mittelpunkt.