Welche Leistungen bietet euch Thorsten Glindemann?

Das Leistungsspektrum reicht vom Innen- und Trockenausbau bis zu vielfältigen Holzarbeiten. Ihr plant einen Umbau? Dann seid ihr hier genau richtig. Auch Carports, Gauben und Holzterrassen gehören zum festen Angebot. Dazu kommen Fenster, Türen und Fußböden aller Art.

Trockenbau

Trockenbau ermöglicht euch schnelle und saubere Umbaulösungen im Innenbereich. Ob neue Raumaufteilung, Dachausbau oder Renovierung – die Arbeiten sind flexibel umsetzbar. Thorsten Glindemann bringt über 25 Jahre Erfahrung mit und weiß genau, worauf es ankommt. So entstehen funktionale und optisch ansprechende Ergebnisse.

Holzarbeiten

Als gelernter Zimmermann liegt der Fokus auf hochwertigen Holzkonstruktionen. Dazu zählen:

Carports – stabil und wettergeschützt

Gauben – mehr Raum unterm Dach

Holzterrassen – natürlich und langlebig

Weitere individuelle Holzarbeiten nach euren Wünschen

Jede Arbeit wird präzise geplant und fachgerecht ausgeführt.

Fenster und Türen

Neue Fenster und Türen verbessern Wärmedämmung und Wohnkomfort spürbar. Besonders gefragt sind derzeit Dachaustauschfenster, die mehr Licht und Energie-Effizienz bringen. Thorsten Glindemann berät euch vor Ort und erstellt ein attraktives Angebot, das zu eurem Projekt passt. Montage und Einbau erfolgen zuverlässig und termingerecht.

Bodenbelag

Ob Laminat, Parkett oder Vinyl – Fußböden aller Art werden fachgerecht verlegt. Die richtige Auswahl und Verlegung sorgen für Langlebigkeit und ein angenehmes Raumgefühl. Ihr bekommt eine umfassende Beratung zu Materialien und Pflege. So findet ihr den perfekten Boden für jeden Raum.

Wie beauftragt ihr Thorsten Glindemann?

Der erste Schritt ist ein persönlicher Termin vor Ort in Kiel-Molfsee oder Umgebung. Dort werden eure Wünsche besprochen und die Gegebenheiten begutachtet. Anschließend erhaltet ihr ein transparentes Angebot.

Über zwei Jahrzehnte Berufspraxis garantieren euch fundiertes Fachwissen und bewährte Arbeitsabläufe. Thorsten Glindemann kennt die Anforderungen moderner Bauvorhaben ebenso wie klassische Zimmermannskunst. Diese Kombination sorgt für Qualität und Verlässlichkeit bei jedem Projekt. Eure Zufriedenheit steht dabei immer im Mittelpunkt.