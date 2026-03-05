Schulz e.K. – Dachdeckerei – Klempnerei – Zimmerei

Was macht Schulz e.K. besonders?

Die über 100-jährige Firmengeschichte spricht für sich: Seit 1923 prägt der Name Schulz das Handwerk in Rendsburg und Umgebung. Heute führt Björn Harms als erfahrener Zimmerermeister diese Tradition fort. Der Fokus liegt auf präziser Ausführung bis ins kleinste Detail und individueller Kundenberatung. Qualität steht dabei an erster Stelle – von der Planung bis zur Umsetzung.

Welche Leistungen erwarten euch?

Das Leistungsspektrum deckt alle Bereiche rund um Dach und Fassade ab. Ob Steildach oder Flachdach – das Team beherrscht verschiedenste Dachkonstruktionen. Zur Kernkompetenz gehören Dachdeckung, Fassadenbekleidung und präzise Metallarbeiten. Auch moderne Photovoltaikanlagen samt Wallbox-Installation für Elektromobilität gehören zum Angebot.

Wie profitiert ihr von der Expertise?

Erfahrene Handwerker setzen auf effiziente Dämmmaßnahmen für mehr Komfort und Energieeffizienz. Schutz- und Pflegemaßnahmen sichern die Langlebigkeit eures Dachs. Bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten findet ihr fachmännische Lösungen für spezielle Anforderungen. Die ästhetischen Fassadenverkleidungen sorgen für einen ansprechenden Gesamteindruck eures Gebäudes.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Individuelle Beratung steht im Mittelpunkt der Arbeit. Das Team geht gezielt auf eure spezifischen Anforderungen und Wünsche ein. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur finalen Umsetzung begleitet euch Schulz e.K. kompetent. Die Unternehmensphilosophie basiert auf Tradition, Qualität und präziser Handwerksarbeit – mit dem Ziel höchster Kundenzufriedenheit.

Wo findet ihr Schulz e.K.?

Der Betrieb hat seinen Sitz in der Gustav-Robert-Kirchhoff-Straße 13 in Osterrönfeld. Für ein kostenloses Angebot erreicht ihr Björn Harms telefonisch oder per E-Mail. Die zentrale Lage ermöglicht schnelle Erreichbarkeit in der Region Rendsburg. Referenzprojekte zeigen die Vielfalt und Qualität der realisierten Arbeiten.