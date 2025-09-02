8 erfahrene Glaser in Kiel und Umgebung: Tradition und Innovation im Norden

© Deagreez / iStock.com Dieser Werbeplatz ist für euch reserviert! Seid ganz vorne dabei und präsentiert euch unseren Lesern mit einem Bild, kurzen Text und Link zu eurer Website. Gleich anfragen unter: service@kiel-magazin.de

Was ist eine Glaserei und welche Aufgaben hat sie? Eine Glaserei ist ein spezialisiertes Handwerksunternehmen, das sich auf die Verarbeitung, Bearbeitung und Installation von Glas konzentriert. Der Kern ihrer Aufgabe liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter Glaslösungen für private und gewerbliche Kunden. Glasereien arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen, um deren spezifische Bedürfnisse zu verstehen und passende Lösungen zu entwickeln. Zu den Hauptaufgaben einer Glaserei gehören die Herstellung und Installation von Fenstern und Türen, die Anfertigung von Glasduschen und Duschtrennwänden, die Reparatur beschädigter Verglasungen, die Erstellung von Sicherheitsglas und Isolierglas sowie die Umsetzung kreativer Glasdesigns. Moderne Glasereien setzen auf ein breites Spektrum an Techniken – von traditionellen Handwerksmethoden über Glasschliff bis hin zu computergesteuerten Schneideverfahren und innovativen Beschichtungstechnologien. Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit einer Glaserei? Die Entscheidung für eine Partnerschaft mit einer Glaserei in Kiel bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die weit über die üblichen Erwartungen hinausgehen. Diese Zusammenarbeit kann signifikant zur Verbesserung deines Wohnkomforts und zur Wertsteigerung deiner Immobilie beitragen. Fachliche Expertise und Beratung Glasereien verfügen über spezialisierte Fachkräfte, die umfangreiches Wissen über verschiedene Glasarten, Verarbeitungstechniken und Einsatzmöglichkeiten mitbringen. Diese Experten beraten dich kompetent bei der Auswahl des richtigen Glases für dein Projekt und zeigen dir innovative Lösungen auf, die du möglicherweise noch nicht kanntest. Maßgeschneiderte Lösungen Ein wesentlicher Vorteil der Zusammenarbeit mit einer Glaserei liegt in deren Fähigkeit, individuelle und passgenaue Lösungen zu entwickeln. Jedes Projekt wird speziell auf deine Bedürfnisse, deine Räumlichkeiten und dein Budget zugeschnitten. Qualität und Langlebigkeit Professionelle Glasereien verwenden ausschließlich hochwertige Materialien und moderne Verarbeitungstechniken. Dies garantiert nicht nur eine optisch ansprechende Lösung, sondern auch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand. Zeitersparnis und Effizienz Durch die Beauftragung einer Glaserei sparst du wertvolle Zeit. Die Fachleute übernehmen die komplette Abwicklung – von der Beratung über die Fertigung bis zur Installation. Du musst dich nicht um verschiedene Gewerke kümmern, sondern hast einen kompetenten Ansprechpartner für alle glasrelevanten Arbeiten. Für welche Projekte ist eine Glaserei sinnvoll? Private Haushalte Privatpersonen profitieren von Glasereien bei vielfältigen Projekten. Dazu gehören die Installation neuer Fenster für bessere Energieeffizienz, die Erstellung maßgeschneiderter Glasduschen, die Reparatur beschädigter Fensterscheiben oder die Anfertigung von Glasrückwänden für die Küche. Auch für Wintergärten, Terrassenüberdachungen und Glasgeländer sind Glasereien die perfekten Partner. Gewerbliche Kunden Unternehmen, Bürogebäude und Geschäfte setzen auf Glasereien für repräsentative Eingangsbereiche, großflächige Schaufensterverglasungen, Trennwände in Büros oder Sicherheitsverglasungen. Auch Restaurants und Hotels nutzen die Expertise von Glasereien für stilvolle Raumgestaltung. Öffentliche Einrichtungen Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude und andere öffentliche Einrichtungen beauftragen Glasereien für Sicherheitsverglasungen, barrierefreie Lösungen und energieeffiziente Fenstersysteme.

1. Glastechnik Schmidt GmbH

Die Glastechnik Schmidt GmbH aus Neumünster steht seit 1989 für hochwertiges Glaserhandwerk und verbindet Tradition mit modernen Lösungen. Das Familienunternehmen legt besonderen Wert auf Qualität, Präzision und Effizienz und bedient lösungsorientiert Kunden in Neumünster, Bordesholm, Kiel, Hohenwestedt und Umgebung. Das Leistungsspektrum umfasst Erzeugnisse aus Glas wie: Glasduschen / Duschtrennwände / Spiegel / Glastrennwände / Glasbauten

Glasgeländer / & -brüstungen / Wintergartenverglasung / Glasvordächer / Terrassenüberdachungen

Küchenrückwände / Isolierglasumrüstung / Kaminscheiben

NEU: Fensterglasreinigung (Fenster / Wintergärten / Glasdächer / Photovoltaikanlagen u.v.m.) Außerdem bei Glastechnik Schmidt GmbH erhältlich: Fenster & Haustüren aus Kunststoff, Holz und Aluminium. Kunden profitieren zudem von einem 24/7-Notdienst, schneller Terminvereinbarung innerhalb eines Tages und der kompletten Kostenabwicklung mit Versicherungen nach Schadensreparaturen. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, kontinuierlichem Fachwissen und moderner Technik garantiert erstklassige Ergebnisse. Standort: Friedrich-Wöhler-Str. 49, 24536 Neumünster

Website: glas-technik.de

2. Glaserei Quatfasel

Die Glaserei Quatfasel ist seit über 40 Jahren ein verlässlicher Partner für Glasarbeiten in Kiel. Von klassischen Reparaturverglasungen bis hin zu kreativen Bleiverglasungen bietet der Betrieb eine breite Palette an Dienstleistungen. Auch Sonderverglasungen wie Überkopfverglasungen oder Sicherheitsglas gehören zum Angebot. Ein besonderer Service ist der mobile Reparaturdienst, der direkt vor Ort Schäden behebt und auf Wunsch mit der Versicherung abrechnet. Wer nach individuellen Lösungen für Spiegel, Sandstrahlarbeiten oder Wärmeschutzglas sucht, wird hier bestens beraten. Standort: Preetzer Chaussee 152-154, 24146 Kiel

Website: quatfasel.de

3. Glasspezialist Christ

Glaswände an einem Wolkenkratzer, © pixabay.com / wal_172619

Der Meisterbetrieb Glasspezialist Christ bietet maßgeschneiderte Glaslösungen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen. Neben Glasrückwänden für die Küche und Ganzglasduschen umfasst das Angebot auch Balkone, Überdachungen und Brüstungsverglasungen. Das Team ist bekannt für seine freundliche Beratung und punktgenaue Umsetzung individueller Wünsche. Ob für den Innen- oder Außenbereich – hier werden kreative Ideen mit handwerklicher Perfektion umgesetzt. Standort: Holzkoppelweg 33, 24118 Kiel

Website: glasspezialist-christ.de

4. Glas-Express

Glas-Express ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um schnelle und zuverlässige Glasreparaturen geht. Neben Reparaturverglasungen umfasst das Portfolio auch Neuverglasungen, Isolierglas, Sicherheitsglas und individuelle Rückwände aus Glas. Ornamentglas und andere dekorative Glaslösungen werden ebenfalls angeboten. Der Betrieb legt Wert auf eine zügige Abwicklung und hochwertige Ergebnisse, die nicht nur praktisch, sondern auch optisch überzeugen. Standort: Braunstraße 19, 24145 Kiel

Website: glas-express.de

5. Glaserei Pries

Die Glaserei Pries ist einer der ältesten Glasereibetriebe in Kiel mit über 170 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter Ganzglastüren, Glasduschkabinen, Fenster- und Türsysteme sowie Sicherheits- und Sonnenschutzglas. Auch im Bereich der Reparaturen und energetischen Modernisierungen ist die Glaserei Pries ein verlässlicher Partner. Der Fokus liegt auf hochwertigen Materialien und der Kombination von traditionellem Handwerk mit modernen Technologien. Standort: Schauenburgerstraße 49, 24105 Kiel

Website: glas-fenster.de

6. Glas Kroll

Glas Kroll ist ein Traditionsunternehmen, das seit über 115 Jahren in Kiel ansässig ist. Das Angebot reicht von Bleiverglasungen über Sicherheitsglas bis hin zu maßgeschneiderten Glaslösungen wie begehbaren Glasplatten oder Balkongeländern. Auch Küchenrückwände aus Glas und energiesparende Fenster gehören zum Portfolio. Glas Kroll arbeitet sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden und setzt auf Qualität, Präzision und individuelle Beratung. Standort: Weißenburgstraße 5, 24116 Kiel

Website: glaskroll.de

7. Glas Danker

Seit 1934 bietet Glas Danker maßgeschneiderte Glaslösungen für den Innen- und Außenbereich. Das Unternehmen fertigt Glasduschen, Glasvordächer, Terrassendächer, Glasbrüstungen und mehr. In der hauseigenen Ausstellung können Kunden die Produkte in Originalgröße erleben und sich inspirieren lassen. Glas Danker legt großen Wert auf persönliche Beratung und eine saubere, präzise Umsetzung der Projekte. Auch Reparaturen und Sonderanfertigungen gehören zum Leistungsspektrum. Standort: Kornstieg 3, 24537 Neumünster

Website: glas-danker.de

8. Glaserei Teske

Die Glaserei Teske ist seit 1999 ein verlässlicher Ansprechpartner für Glasarbeiten in Kiel. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Ganzglasduschen, lackierte Glasflächen, Fenster, Türen und Spiegel in allen Variationen. Dank der hauseigenen Glasschleiferei können auch ausgefallene Sonderanfertigungen umgesetzt werden. Neben Neuverglasungen bietet die Glaserei Teske auch Reparaturdienste an, die schnell und zuverlässig durchgeführt werden. Standort: Hansastraße 58, 24118 Kiel

Website: glasteske.de

Warum wird die Nachfrage nach professionellen Glasereien nicht nachlassen? In der heutigen Zeit steigen die Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und Design kontinuierlich. Moderne Glaslösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen. Mit der zunehmenden Bedeutung von nachhaltigen Bauweisen und energieeffizienten Gebäuden wird die Expertise von Glasereien immer unverzichtbarer. Neue Technologien wie intelligentes Glas, selbstreinigende Oberflächen und hocheffiziente Wärmedämmung erfordern spezialisiertes Fachwissen, das nur erfahrene Glasereien bieten können. Gleichzeitig steigt der Anspruch an individuelles Design und maßgeschneiderte Lösungen, die standardisierte Produkte nicht erfüllen können. Die Glasereien in Kiel bieten eine große Bandbreite an Dienstleistungen und Produkten, die sowohl funktionale als auch ästhetische Ansprüche erfüllen. Ob du eine schnelle Reparatur, eine maßgeschneiderte Glaslösung oder ein kreatives Design für dein Zuhause suchst – die Betriebe in Kiel überzeugen mit handwerklicher Präzision, moderner Technik und kundenorientiertem Service. Besuche eine der Glasereien und lass dich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren, die Glas für dein Zuhause oder dein Projekt bietet. Für noch mehr Tipps für dein Bauprojekt lies direkt bei uns im Magazin weiter. Hier eine kleine Auswahl, die dir bestimmt gefallen wird: Ansprechpartner für's Renovieren in Kiel

Ortsinformationen Glastechnik Schmidt GmbH Friedrich-Wöhler-Straße 49 24536 Neumünster 04321/6900648 E-Mail Website Instagram

Weitere Ortsinformationen Glaserei Quatfasel Preetzer Chaussee 152 24146 Kiel 0431/727476 E-Mail Website

Glasspezialist Christ Holzkoppelweg 33 24118 Kiel 0431/66946106 E-Mail Website

Glas-Express Braunstraße 19 24145 Kiel 0431/7174634 E-Mail Website

Glaserei Pries Schauenburgerstraße 49 24105 Kiel 0431/570040 E-Mail Website

Glas Kroll Weißenburgstraße 5 24116 Kiel 0431/18320 E-Mail Website

Glas Danker Kornstieg 3 24537 Neumünster 0432/143738 E-Mail Website

Glaserei Teske Hansastraße 58 24118 Kiel 0431/562084 E-Mail Website Instagram

