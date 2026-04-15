Kunden ziehen den Nutzen aus der Unterstützung zum Thema staatliche Förderung und profitieren von Heizkosteneinsparungen.

Neben Wärmepumpen realisiert der Betrieb seit 1849 hochwertige Badsanierungen und Lösungen für Heizungsmodernisierungen. Dabei übernimmt der Betrieb neben der Ausführung auch die Koordination aller beteiligten Gewerke und sorgt für einen reibungslosen Ablauf mit maximaler Entlastung – für Privat- und Gewerbekunden.

Hendrik Knobbe e.K. – Bad und Heizungsexperte in Kiel

Euer Zuhause verdient mehr als Standardlösungen. In Kiel und Umgebung setzt Hendrik Knobbe e.K. auf individuelle Badplanung und zukunftssichere Heizungstechnik. Das Meisterteam begleitet euch von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung – mit Kompetenz und Leidenschaft.

Hendrik Knobbe – Euer Experte für moderne Heiztechnik in Kiel

Wer heute in eine neue Heizung investiert, setzt auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit. Als erfahrener Bad- und Heizungsexperte in Kiel werdet ihr von der ersten Idee bis zur fertigen Anlage begleitet – persönlich, kompetent und zuverlässig. Seit 1849 steht der Name Knobbe für handwerkliche Qualität, Verlässlichkeit und Leidenschaft.

Individuelle Lösungen statt Standard

Jede Immobilie ist anders – und genauso individuell sollte auch die Heizlösung sein. Ob Neubau oder Sanierung: Hendrik Knobbe entwickelt passgenaue Konzepte, die langfristig Energie sparen und den Wohnkomfort deutlich steigern.

Warum Wärmepumpen die Zukunft sind

Moderne Wärmepumpen gehören zu den effizientesten Heizsystemen. Sie nutzen Umweltenergie aus Luft, Wasser oder Erde und machen unabhängiger von fossilen Brennstoffen.



Ein entscheidender Vorteil: Mit einer optimal ausgelegten Wärmepumpe lassen sich die Heizkosten um bis zu 55 Prozent senken – insbesondere im Vergleich zu älteren Öl- oder Gasheizungen. Das bedeutet spürbar geringere laufende Kosten und gleichzeitig ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Von der Planung bis zur Umsetzung

Ein reibungsloser Ablauf ist entscheidend. Hendrik Knobbe entwickelt mit euch die komplette Projektplanung und steht als Ansprechpartner zur Seite: von einer individuellen Beratung, einer Unterstützung zum Thema staatliche Förderung bis hin zu der fachgerechten Installation und der Koordination aller beteiligten Gewerke. Das Leistungsspektrum – für Privat- und Gewerbekunden –umfasst:

Beratung und Installation von Wärmepumpen

Heizungsbau und Heizungsmodernisierung

Badsanierung und Heizungsmodernisierung

Wartung und Reparatur

Sanitärtechnik und Haustechnik

Service, der überzeugt

Auch nach der Installation bleibt Hendrik Knobbe ein verlässlicher Ansprechpartner. Wartung, Optimierung und schnelle Hilfe im Notfall sorgen dafür, dass die Anlage dauerhaft effizient und zuverlässig arbeitet.

So kommt ihr ins Gespräch

Montags bis donnerstags von 7.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 7.00 bis 11.30 Uhr ist das Team unter 0431 62650 persönlich für euch da. Alternativ könnt ihr das Kontaktformular nutzen und euer Anliegen schildern.