Die Bausanierung umfasst weit mehr als nur kosmetische Reparaturen. Sie erhält die Bausubstanz, steigert den Wohnkomfort und verbessert die Energieeffizienz eures Gebäudes. In Kiel sind spezialisierte Fachbetriebe gefragt, die sich mit den besonderen Anforderungen der Hansestadt auskennen – vom maritimen Klima bis zur historischen Bausubstanz. Welche Leistungen bieten Bausanierungsfirmen? Das Spektrum reicht von der Altbausanierung über die Schimmelbeseitigung bis zur energetischen Modernisierung. Professionelle Betriebe koordinieren alle Gewerke – vom Maurer über den Elektriker bis zum Fliesenleger. So erhaltet ihr alle Leistungen aus einer Hand und habt während des gesamten Projekts einen festen Ansprechpartner. Typische Sanierungsbereiche Besonders häufig werden Fassadensanierungen, Badsanierungen und Kellertrockenlegungen nachgefragt. Auch die Dämmung von Dächern und Wänden sowie der Austausch veralteter Heizungsanlagen gehören zum Standard. Viele Kieler Fachbetriebe haben sich zudem auf denkmalgeschützte Gebäude spezialisiert und bewahren den historischen Charme bei gleichzeitiger Modernisierung. Warum lohnt sich professionelle Bausanierung? Eine fachgerechte Sanierung steigert nicht nur den Immobilienwert, sondern senkt auch langfristig die Energiekosten und verbessert das Wohnklima. Erfahrene Betriebe erstellen transparente Kostenvoranschläge und setzen eure Wünsche termingerecht um. Wir haben für euch kompetente Betriebe für Bausanierung in Kiel herausgesucht:

1. Grimm Bau GmbH

Firmenpräsentation, © Grimm Bau GmbH

Die GRIMM BAU GmbH mit Sitz in Elsdorf-Westermühlen ist Ihr zuverlässiger Partner für Hausbau und Haussanierung in Rendsburg und Umgebung. Seit Dezember 2014 stehen wir unter der Leitung von Maurer- und Betonbaumeister Tore Grimm für Qualität, Erfahrung und handwerkliches Können. Ob schlüsselfertiger Neubau, Sanierungsarbeiten oder barrierefreier Umbau – unser Meisterbetrieb realisiert Ihr Bauvorhaben mit ausgebildeten Fachkräften und persönlicher Betreuung. Von der ersten Beratung bis zur Schlüsselübergabe koordinieren wir alle Gewerke zuverlässig. Zeitlich flexibel sind wir bei Bedarf auch am Wochenende für Sie erreichbar. Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung im Baugewerbe. Standort: Hauptstraße 15, 24800 Elsdorf-Westermühlen

Hauptstraße 15, 24800 Elsdorf-Westermühlen Website: grimm-bau.eu

2. JBS Kiel Sanierung und Innenausbau GmbH Co KG

Haussanierung, © unsplash.com / Jan Huber

Das erfolgreiche Kieler Unternehmen JBS deckt alle wichtigen Bereiche der Bausanierung ab. Die Experten führen Maler-, Tapeten- und Lackierarbeiten professionell durch und kümmern sich um moderne Fassaden- und Dämmtechnik nach DVS-Standards. JBS übernimmt komplette Umbauten, Neubauten und Sanierungen aus einer Hand. Besonders praktisch: Das Unternehmen bietet auch preiswerte Entsorgungs-Dienstleistungen direkt mit an. Trockenbauarbeiten runden das umfassende Leistungsspektrum ab. Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung und dem breiten Know-how des Teams. JBS kombiniert handwerkliche Qualität mit fairen Preisen und sorgt so für zufriedene Auftraggeber in Kiel und Umgebung. Standort: Preetzer Str. 10

Preetzer Str. 10 Website: jbs-kiel.de 3. BundB Ingenieurleistung/Bauausführung GmbH & Co.KG

Baustellenbesichtigung, © unsplash.com / Scott Blake

BundB in Melsdorf bei Kiel bietet professionelle Bausanierung mit fundierter planerischer Vorarbeit und fachlich korrekter handwerklicher Umsetzung. Das qualifizierte Team verwandelt zu kleine, zu dunkle oder altmodische Zuhause in stilvolle und budgetgerechte Umbauten. Dabei berücksichtigt BundB stets die gesetzlichen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und verschiedene KFW-Komponenten für den Werterhalt der Immobilie. Die Lösungen für Dämmung, Technik und Heizungsanlage entsprechen der aktuellen Gesetzeslage und sind praktisch sowie budgetgerecht. BundB steigert durch moderne Sanierungsmethoden die Energieeffizienz, spart Heizkosten und schont die Umwelt. Das Unternehmen erhält zudem das kulturelle Erbe Kiels durch fachgerechte Sanierung für nachfolgende Generationen. Standort: Gut Rothenhof, 24109 Melsdorf

Gut Rothenhof, 24109 Melsdorf Website: bundb-kiel.de 4. E.F.T. Innenausbau u. Sanierung UG

Turndrehkrane, © unsplash.com / Artem Labunsky

E.F.T. Innenausbau u. Sanierung UG in Kiel bietet alle Gewerke aus einer Hand und übernimmt die komplette Bauaufsicht und Ausführung. Das Unternehmen führt Kernsanierungen, Badsanierungen, Altbausanierungen, Strangsanierungen und Dachgeschossausbauten durch. Zu den Leistungen gehören Elektroarbeiten, Sanitärarbeiten, Abbruch- und Wiederherstellungsarbeiten, Küchenplanung, Bodenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten sowie Türen- und Fenstermontage. Kunden profitieren von nur einem Ansprechpartner, der die Koordination aller Gewerke übernimmt. Das Unternehmen berät ausführlich im Vorfeld und kümmert sich um die detaillierte Planung des Bauvorhabens. Durch das Partnerunternehmen E.F.T. Heizung- und Sanitärtechnik (Meisterbetrieb) werden zusätzlich alle Arbeiten im Sanitärbereich abgedeckt. Der Service zeichnet sich durch hohe Ansprüche an Effizienz, Pünktlichkeit und Sorgfalt aus. Standort: Barkauer Straße 56-58

Barkauer Straße 56-58 Website: eft-innenausbau.de 5. Köster GmbH

Bauarbeiter bei Metallarbeiten, © unsplash.com / Emma Houghton

Die Köster GmbH ist ein traditionsreiches Bauunternehmen mit 85 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie. Das Familienunternehmen betreibt eine spezialisierte Niederlassung in Kiel und deckt die gesamte Ostseeregion ab. Die Kieler Experten realisieren Bauprojekte und Sanierungsvorhaben für alle Branchen und Bereiche. Das Unternehmen bietet umfassende Bauleistungen im Hochbau. Dazu gehören Bildungseinrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Industrie- und Produktionshallen, Kliniken, Parkhäuser und Rechenzentren. Im Bereich Wohnen und Leben erstellt Köster Geschäfts- und Wohngebäude, Hotelgebäude und Sportstätten. Die Köster GmbH hat bereits zahlreiche Referenzprojekte in der Region erfolgreich abgeschlossen. Dazu zählen das Hotel Hampton by Hilton in Kiel, der Neubau eines Labor-Gebäudes für Planton GmbH und ein barrierefreies Wohn- und Geschäftsgebäude in Kiel. Das Unternehmen profitiert von Kiels wirtschaftlicher Stärke als Dienstleistungsstandort mit wichtigem Hafen und florierender Startup-Szene. Standort: Zur Helling 4

Zur Helling 4 Website: koester-bau.de 6. NBG Nord - Norddeutsche Bauabdichtungs-Gesellschaft mbH

Ein Bauarbeiter sitzt auf einem Metallgerüst, © unsplash.com / Thatselby

NBG Nord ist Ihr Spezialist für Bausanierung in Kiel und ganz Norddeutschland. Das erfahrene Fachunternehmen mit Sitz in Hamdorf bei Rendsburg führt umfassende Schadensanalysen durch und entwickelt maßgeschneiderte Sanierungskonzepte. Die Experten bekämpfen nasse Keller und feuchte Wände durch professionelle Mauerwerksanierung, Schimmelbekämpfung, Rissinstandsetzung und Horizontalsperren. Das Unternehmen bietet das komplette Leistungsspektrum eines qualifizierten Sanierungsbetriebes: von der Ursachenforschung über die fachgerechte Bauwerksabdichtung bis hin zur dauerhaften Schadensbehebung. NBG Nord arbeitet nach dem neuesten Stand der Sanierungstechnik und verwendet ausschließlich hochwertige Materialien. Dabei behält das Team stets die Kosten im Blick und sorgt für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Unternehmen ist nur 30 Minuten von Kiel entfernt und bietet kostenlose Beratung sowie schnelle Terminvereinbarungen. Standort: Dorfstraße 48, 24805 Hamdorf

Website: nbg-nord.de 7. Das Bauteam Kiel

Zimmermann bei der Holzmontage, © unsplash.com / Josh Olalde

Das Bauteam Kiel bietet seit 1995 einen umfassenden Rundum-Service für Haus, Wohnung, Grundstück und Garten. Die erfahrene Bausanierungsfirma führt energieeffiziente Bau- und Dachtechniken durch und spezialisiert sich auf Instandsetzungen, Sanierungen und Modernisierungen. Das breite Leistungsspektrum umfasst Reparaturservice, Holz- und Bautenschutz, Einbau von genormten Baufertigteilen sowie Pflasterarbeiten. Durch die umfangreiche Ausrüstung und breite Aufstellung deckt das Team die volle Bandbreite vom Handwerk bis zum Service ab - sowohl für Innen- als auch Außenarbeiten. Das Bauteam Kiel arbeitet qualitätsbewusst und effizient für Privatpersonen, Firmen und Hausverwaltungen in ganz Schleswig-Holstein. Standort: Rosenfelder Straße 19

Website: dasbauteamkiel.de 8. BBM Sanierung & Bauservice GmbH

Feuchtigsschäden an einer Hauswand, © unsplash.com / Collab Media

BBM Sanierung & Bauservice ist ein Meisterbetrieb aus Dänischenhagen, der sich auf umfassende Bausanierungen und Holzarbeiten spezialisiert hat. Das 15-köpfige Team aus Zimmerleuten, Tischlern und Dachdeckern saniert Dächer, Fassaden und führt komplette Schwammsanierungen durch. Der Betrieb verfügt über alle nötigen Zertifikate für professionelle Sanierungsarbeiten. Neben der Bausanierung bietet BBM auch Neubau, Trockenbau und den Bau von Carports, Holzterrassen und Gartenhäusern an. Das Unternehmen plant und realisiert energetische Sanierungsmaßnahmen und nutzt modernste Technik zur Messung des Energiesparpotenzials. Überdachungen, Klempnerarbeiten und der Austausch veralteter Bauteile gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum. BBM wurde 2013 gegründet und entwickelte sich aus dem Partnerunternehmen OAR Garten- und Landschaftsbau. Das junge Team bündelt jahrelange Erfahrung und umfassende Fachkompetenz für optimale Sanierungsergebnisse. Standort: Teichkoppel 5, 24229 Dänischenhagen

Website: bbm-sub.de 9. Specht Schadensanierung

Bauarbeiter schneidet Material mit Trennschleifer, © unsplash.com / Glenov Brankovic

Specht Schadensanierung ist seit über 40 Jahren einer der marktführenden Spezialisten für Bausanierung in Norddeutschland. Das Unternehmen mit Standorten in Kiel, Hamburg, Lübeck, Neumünster und Itzehoe bietet umfassende Sanierungsleistungen bei Gebäudeschäden. Die Experten führen Wasserschadensanierung, Brandschadensanierung, Schimmelsanierung und Asbestsanierung durch. Zusätzlich übernimmt Specht die professionelle Leckortung, Bautrocknung und komplette Renovierung samt Instandsetzung. Besonders bei der Bausanierung in Kiel punktet das Unternehmen mit schneller Reaktionszeit und modernster Technologie. Das erfahrene Team begleitet Kunden von der ersten Schadensbegutachtung bis zur vollständigen Wiederherstellung. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung sorgt Specht dafür, dass Gebäude optimal vor Feuchtigkeit geschützt werden und Bewohner schnell in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren können. Standort: Marga-Faulstich-Straße 10

Website: specht24.de 10. POLYGON Deutschland GmbH - Niederlassung Kiel

Mann bespricht Konzept am Whiteboard, © unsplash.com / Kaleidico

Die POLYGON Deutschland GmbH in Kiel ist Spezialist für professionelle Bausanierung nach Brand- und Wasserschäden. Als Teil der international tätigen Polygon-Gruppe mit Hauptsitz in Schweden kombiniert das Unternehmen globale Expertise mit lokaler Kompetenz direkt vor Ort. Das Team setzt modernste Technik und strukturierte Projektabwicklung ein, um Schäden von der ersten Aufnahme bis zur vollständigen Wiederherstellung zu begleiten. Dabei stehen schnelle Reaktionszeiten und hohe Qualitätsstandards im Mittelpunkt der Arbeit. POLYGON Kiel entwickelt nachhaltige Sanierungslösungen, die Ausfallzeiten minimieren und langfristig Werte sichern. Der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen und Gebäuden prägt die tägliche Arbeit des Unternehmens. Durch klar definierte Prozesse sorgt POLYGON für effiziente Schadensbehebung bei Brand- und Wasserschäden aller Art. Standort: Koppelberg 4-6

Website: polygongroup.com Weitere hilfreiche Tipps rund ums Bauen und Sanieren findet ihr bei uns im kiel-magazin.de!

Ortsinformationen Grimm Bau GmbH Hauptstraße 15 24800 Elsdorf-Westermühlen 04332/996699 Website

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Weitere Ortsinformationen JBS Kiel Sanierung & Innenausbau GmbH & Co. KG Preetzer Str. 10 24143 Kiel 0431/67930739 Website

BundB Ingenieurleistung/Bauausführung GmbH&Co.KG Gut Rotenhof 24109 Melsdorf 0160/95724281 Website

E.F.T. Innenausbau & Sanierung UG Barkauer Str. 56-58 24145 Kiel 0176/58412348 Website

Köster GmbH Zur Helling 4 24143 Kiel 0431/775430 Website

Norddeutsche Bauabdichtungs- Gesellschaft mbH Dorfstraße 48 24805 Hamdorf 04331/123595 Website

Das Bauteam Kiel Rosenfelder Str. 19 24148 Kiel 0431/712344 Website

BBM Sanierung & Bauservice GmbH Teichkoppel 5 24229 Dänischenhagen 04349/2281081 Website

Specht GmbH Wasser- und Brandschadensanierung Marga-Faulstich-Straße 10 24145 Kiel 0431/6006630 Website