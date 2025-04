Dieter Fohs Installationstechnik – Experte für Sanitär und Heizung

Badplanung nach deinen Wünschen

Ein neues Bad ist eine Investition in die Zukunft und sollte genau deinen Vorstellungen entsprechen. Deshalb nehmen sich die Badplaner von Dieter Fohs Installationstechnik ausreichend Zeit, um gemeinsam mit dir ein individuelles Badkonzept zu erstellen. Egal ob du mehr Stauraum, eine größere Dusche oder eine bestimmte Stilrichtung wünschst – die Experten setzen deine Ideen gekonnt um.

Ein wichtiger Aspekt bei der Badplanung ist auch die Barrierefreiheit. Gerade wenn du planst, lange in deinem Zuhause zu wohnen, solltest du frühzeitig an eine altersgerechte Gestaltung denken. Die Badplaner von Dieter Fohs Installationstechnik kennen die wichtigsten Kriterien und können dir zeigen, wie du beispielsweise deine Dusche barrierefrei gestalten kannst. Mit dem Badezimmer-Konfigurator könnt ihr euch euer Traumbad ganz einfach vorab gestalten.

Heizungstechnik auf dem neuesten Stand

Neben dem Bad ist auch die Heizung ein wichtiger Faktor für dein Wohlbefinden zu Hause. Doch viele Heizungsanlagen sind veraltet und arbeiten nicht mehr effizient. Durch eine Heizungswartung kann das Team von Dieter Fohs Installationstechnik Schwachstellen aufdecken und beheben. So sparst du Energie und Kosten.

Wenn deine Heizung in die Jahre gekommen ist, kann auch eine Neuinstallation sinnvoll sein. Die Heizungsinstallateure von Dieter Fohs Installationstechnik beraten dich gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten und finden die passende Lösung für dein Zuhause. Dabei setzen sie auch auf regenerative Energien wie Wärmepumpen. Gerade im Altbau ist das eine hervorragende Möglichkeit, um effizient und umweltfreundlich zu heizen.

Wasseraufbereitung für bestes Trinkwasser

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel – umso wichtiger ist es, dass es in bester Qualität aus dem Hahn kommt. Dieter Fohs Installationstechnik bietet dir verschiedene Möglichkeiten der Wasseraufbereitung an, um Schadstoffe zu entfernen und den Geschmack zu verbessern.

Eine Möglichkeit sind Wasserfilter, die direkt am Wasserhahn installiert werden. Sie filtern Schadstoffe wie Blei, Kupfer oder Chlor heraus und sorgen so für besseres Trinkwasser. Auch Enthärtungsanlagen können sinnvoll sein, wenn du mit hartem Wasser zu kämpfen hast. Sie entfernen Kalk und andere Mineralien und schützen so deine Haushaltsgeräte vor Verkalkung.

Wartung und Service für langanhaltende Freude

Damit du lange Freude an deinem neuen Bad oder deiner neuen Heizung hast, bietet dir Dieter Fohs Installationstechnik auch nach der Fertigstellung umfassenden Service an. Durch regelmäßige Wartungen stellen die Techniker sicher, dass alle Anlagen einwandfrei funktionieren und keine Schäden entstehen.

Sollte doch einmal etwas kaputtgehen, ist der Reparaturservice schnell zur Stelle. Die erfahrenen Installateure finden die Ursache und beheben den Schaden zuverlässig. So musst du dir keine Sorgen machen und kannst dein Bad und deine Heizung unbeschwert genießen.

Egal ob Neubau, Renovierung oder Reparatur – Dieter Fohs Installationstechnik ist dein kompetenter Partner für alle Fragen rund um Sanitär, Heizung und Wasseraufbereitung.

Dank der hohen Qualitätsstandards und dem erstklassigen Kundenservice ist das Unternehmen im Raum Altenholz, Osdorf, Schwedeneck, Kiel und Umgebung die erste Wahl für alle, die Wert auf handwerkliches Können und individuelle Beratung legen. Überzeug dich selbst und vereinbare noch heute einen Termin!