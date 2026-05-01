Wen spricht das Angebot an?

Das Leistungsspektrum des Hausmeisterservices richtet sich an Kirchengemeinden, Hotels, Hausverwaltungen, Firmen, Ferienobjekte und Privathaushalte. Besonders Beherbergungsbetriebe erhalten einen fachkundigen Rundum-Service, der auf langjähriger Hotelerfahrung basiert.

Wer steht hinter dem Service?

Stefan Giese, Jahrgang 1970, bringt 15 Jahre ehrenamtliche Kirchenarbeit als Jugendgruppenleiter und Kirchenvorstandsmitglied mit. Nach seiner Ausbildung zum Tischler arbeitete er mehrere Jahre als Parkettleger. Diese Kombination aus handwerklichem Geschick und Kirchenkenntnis bildet das Fundament seines Angebots. Seine Frau unterstützt ihn auf der kaufmännischen Seite.

Welche Leistungen könnt ihr erwarten?

Das Team um Stefan Giese deckt verschiedene handwerkliche Gebiete mit hoher Fachkompetenz ab: im Elektrobereich, Holzbereich, Sanitärbereich, bei Garten- und Außenanlagen, im Bereich Fußböden und im Reinigungsbereich. Ein Schwerpunkt liegt auf Parkettarbeiten. Jeder Mitarbeiter bringt spezialisiertes Wissen in seinem Bereich mit. So entsteht ein verlässliches Komplettangebot für Gebäudeerhaltung und Grundstückspflege.

Wie profitiert ihr von der Zusammenarbeit?

Statt mehrere Dienstleister zu koordinieren, erhaltet ihr alle Leistungen aus einer Hand. Das spart Zeit, Nerven und oft auch Kosten. Besonders für Kirchengemeinden bedeutet dies: Pastoren können sich wieder auf ihre seelsorgerischen Aufgaben konzentrieren. Die handwerkliche Betreuung liegt in erfahrenen Händen, die sowohl die praktischen als auch die organisatorischen Anforderungen kennen. Wobei ihr individuell zwischen 2 Möglichkeiten der Zusammenarbeit wählen könnt:

Direkter Abruf

Das Team vom Hausmeisterservice Stefan Giese erledigt die anfallenden Aufgaben auf Stundenbasis plus Fahrkostenpauschale oder nach Erstellung eine Pauschalangebotes.

Dienstleistungsvertrag

Es wird ein Festvertrag geschlossen, in dem alle Aufgaben aufgelistet sind und eine entsprechende Stundenzahl pro Woche oder Monat vereinbart wurde.

Warum lohnt sich der Kontakt?

Die Kombination aus Fachwissen, Kirchenerfahrung und Serviceorientierung macht Kirchentechnik Kiel zu einem verlässlichen Partner. Ob regelmäßige Wartung, spontane Reparaturen oder größere Projekte – das Team findet pragmatische Lösungen. Die langjährige Erfahrung im Beherbergungsbereich kommt besonders Hotels und Ferienvermietern zugute.