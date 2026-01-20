Was erwartet euch bei der temporären Küche?

Von Mitte Januar bis Anfang März 2026 bildet die temporär installierte Küche das Zentrum eines einzigartigen, prozessbasierten Events. Ihr könnt euch auf wechselnde Aktionen und offene Begegnungen freuen – ohne feste Öffnungszeiten, aber mit jeder Menge kreativer Energie und Überraschungen.

Das Motto "Take/ing CARE" bestimmt jede Veranstaltung und Aktivität der Küche. Im Fokus steht die Frage, wie künstlerische Arbeit zur gesellschaftlichen Pflege beiträgt. Ihr erlebt, wie Ressourcen geteilt und Barrieren abgebaut werden – und werdet eingeladen, euch solidarisch einzubringen.

Keine festen Öffnungszeiten

Die Küche ist bewusst als prozessbasierter Raum gestaltet, der Flexibilität und Spontaneität ermöglicht. Ihr könnt kommen, wann es passt, und werdet Teil offener Formate, die sich an eure Ideen und Bedürfnisse anpassen. So entsteht ein Ort für echte Begegnung und kreativen Austausch.

Mit der temporären Küche wird ein Raum geschaffen, in dem ihr durch künstlerische Praxis in den Dialog treten könnt. Es geht darum, Ängste abzubauen, Teilhabe zu fördern und neue Formen des Miteinanders zu erproben. Ein Gegenmodell zur Vereinzelung und digitalen Monologen.

Was macht die temporäre Küche einzigartig?

Prozessbasiertes Konzept statt starrer Abläufe

statt starrer Abläufe Fokus auf CARE als gesellschaftliches Prinzip

als gesellschaftliches Prinzip Offene Einladungen und niedrige Barrieren für Teilhabe

Raum für kollektive Momente und Community-Bildung

Ihr seid eingeladen, aktiv mitzuwirken – ob bei einer Veranstaltung, beim gemeinsamen Kochen oder im Austausch mit anderen. Die Küche lebt von eurer Teilnahme und Kreativität. Jeder findet einen Platz, um eigene Ideen einzubringen und gemeinsam Neues zu schaffen.

Warum ist dieses Event gesellschaftlich relevant?

Gerade in einer Zeit, in der digitale Algorithmen unser Miteinander beeinflussen, setzt die temporäre Küche ein Zeichen für physische Begegnung und Solidarität. Ihr erlebt, wie Kunst und kollektive Prozesse zu einer offenen, agilen Stadt beitragen und gesellschaftlichen Wandel mitgestalten.

Das Event entwickelt sich ständig weiter – haltet euch über das Programm auf dem Laufenden, um keine Aktion zu verpassen. So könnt ihr jederzeit spontan vorbeikommen und das vielfältige Angebot entdecken.

Schaut doch beim Kiel Magazin vorbei, um Ideen für neue Impulse und Veranstaltungen in Kiel und Umgebung zu erleben!