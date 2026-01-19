Was erwartet euch beim Büchersalon?

Der Galerieraum wird zum Treffpunkt für Künstlerbücher verschiedenster Genres: Illustration, Comics, Fotobücher, Material-Collagen und mehr. Originale und Unikate, zum Teil in kleinen Auflagen, stehen im Mittelpunkt. Hier entdeckt ihr die kreative Vielfalt schleswig-holsteinischer Künstler hautnah.

Ihr dürft die Bücher tatsächlich in die Hand nehmen und darin stöbern. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag von 16.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr. In gemütlicher Atmosphäre lädt der Salon zum Austausch und gemeinsamen Genießen ein.

Warum sind die Bücher etwas Besonderes?

Alle Exponate stammen aus Künstlerhand und sind entweder Originale oder streng limitierte Drucke. Ihr findet Werke aus unterschiedlichen Gattungen:

Illustration und Comics

und Comics Fotografie und Collagen

und Collagen Reise- und Skizzenbücher

Lyrik , Prosa, Kunsttheorie

, Prosa, Kunsttheorie Buchobjekte und Materialstudien

Wer organisiert die Veranstaltung?

Der Büchersalon wird von Uschi Koch und janKB als federführende Künstler organisiert, gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des BBK Schleswig-Holstein. Sie sorgen für die besondere Mischung und die offene, gesprächige Atmosphäre, die den Salon auszeichnet.

Die Veranstaltung findet nach der erfolgreichen Premiere 2010 nun zum zweiten Mal statt. Erneut verwandelt sich der Pavillon in einen inspirierenden Ort für Kunstbegeisterte und bietet die Möglichkeit, neue Werke und spannende Künstlerpersönlichkeiten zu entdecken.

Wie könnt ihr euch austauschen?

Vor Ort seid ihr eingeladen, über das Gesehene oder Nichtgesehene zu diskutieren – ob über Kunst im Speziellen, im Allgemeinen oder einfach alles, was Freude macht. Der Salon lebt von Interaktion und Kommunikation und bietet euch die Möglichkeit, neue Perspektiven zu entdecken.

Die Verbindung aus Kunst, Buch und Begegnung macht dieses Event besonders. Statt klassischer Ausstellungen erlebt ihr ein offenes Format, bei dem ihr selbst zum Entdecker werdet. Ihr taucht ein in die Welt der Künstlerbücher und könnt direkt mit den Machern ins Gespräch kommen.

