Die Wurzeln des Instruments reichen ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Inspiriert von der chinesischen Mundorgel "Sheng", entwickelte Cyrill Demian 1829 das erste patentierte Akkordeon in Wien – klein, tragbar und mit dem charakteristischen Balg. Seitdem prägt es Musiktraditionen weltweit .

Das Akkordeon ist ein echtes Multitalent. Es erzeugt Melodie, Harmonie und Rhythmus zugleich und bietet eine beeindruckende Bandbreite von feinen Chansons bis hin zu orchestraler Klangfülle . Sein warmer, lebendiger Klang sorgt für Gänsehaut und bleibt im Ohr.

Vom argentinischen Tango über die französische Musette bis hin zur deutschen Volksmusik. Das Akkordeon ist ein musikalischer Weltenbummler. Es prägt den Klang ganzer Kulturen und verbindet Menschen unterschiedlichster Herkunft in gemeinsamer Musik.



Mit über 400 Einzelteilen und verschiedenen Bauformen (diatonisch, chromatisch, Pianoakkordeon) passt das Akkordeon sich jeder Stilrichtung an. Es überzeugt als Soloinstrument und im Ensemble, von klassischer Musik bis zu elektronischer Clubmusik.

Was bedeutet das Akkordeon für Schleswig-Holstein?

2026 erhält das Akkordeon eine besondere, maritime Bedeutung: Viele Seemannslieder werden von seinem Klang begleitet. Doch es kann weit mehr. Es bereichert eine Vielzahl musikalischer Richtungen und bringt Menschen zusammen. Landtagspräsidentin Kristina Herbst lobt seinen einzigartigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt.

Ob analog oder digital, das Akkordeon ist heute global gefragt. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler entdecken das Instrument neu, nutzen es für genreübergreifende Projekte und schaffen musikalische Brücken zwischen Tradition und Moderne. Als Instrument des Jahres steht es im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen.

Wer unterstützt das Instrument des Jahres?

Das Projekt wird vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein organisiert, mit Kristina Herbst als Schirmherrin und Nenad Nikolić als Botschafter. Nenad ist dabei der erste Musiker seiner Art, der es geschafft hat, dem Akkordeon neue Klänge im Bereich der elektronischen Musik zu entlocken, wodurch er bereits Auftritte in mehreren Techno-Clubs hatte und dort die Menschen begeisterte. Medienpartner ist der NDR, und die Sparkassen Schleswig-Holstein fördern das Projekt finanziell von Beginn an.

Freut euch auf spannende Veranstaltungen, Workshops und Konzerte, bei denen das Akkordeon im Mittelpunkt steht. Entdeckt einzigartige Klangfarben und erlebt, wie dieses Instrument Menschen und Musiktraditionen verbindet.

