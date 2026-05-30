Tag der offenen Tür im Botanischen Garten

Was erwartet euch beim Tag der offenen Tür?

Der Botanische Garten präsentiert seine ganze Pflanzenvielfalt an diesem besonderen Tag. Zahlreiche Führungen bringen euch die botanischen Schätze näher, während Partner und das Gartenteam spannende Aktivitäten anbieten. Der traditionelle Pflanzenbasar lädt zum Stöbern und Mitnehmen ein. Das gesamte Gelände einschließlich des Betriebshofs an der Schaugewächshausanlage steht euch offen.

Die weitläufige Anlage der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel führt euch durch alle Kontinente. Amerika, Europa samt Mittelmeerzone, heimische Lebensräume zwischen Nord- und Ostsee sowie Asien bilden eine botanische Weltreise. Ein riesiges Alpinum zeigt eindrucksvoll Hochgebirgspflanzen in ihrer ganzen Pracht.

Präsentationen in den Gewächshäusern

In den Schaugewächshäusern erlebt ihr Pflanzen der Tropen und Subtropen. Von einigen der trockensten bis zu den feuchtesten Lebensräumen der Welt. Gehölze, Stauden und Kräuter aller Klimazonen vermitteln einen natürlichen Eindruck von der Vielfalt der Pflanzenwelt. Die Anlagen bieten Gärtnerinnen und Gärtnern reiche Anregungen für die eigene grüne Oase.

Die Sonderausstellung "Wilde Vielfalt im Garten" des Verbandes Botanischer Gärten zeigt die verborgene Lebendigkeit unserer Gärten. Pilze, Moose, Kleinstlebewesen, Insekten und Wirbeltiere finden hier ihre Heimat, weit über die gepflanzten Arten hinaus. Die Ausstellung macht deutlich, wie reich und lebendig botanische Gärten und Privatgärten sein können.

Wie könnt ihr selbst aktiv werden?

Ihr erfahrt konkret, wie sich Artenvielfalt im eigenen Garten oder auf dem Balkon fördern lässt. Praktische Tipps und Anregungen helfen euch, euer Zuhause in ein kleines Naturparadies zu verwandeln. Die Expertinnen und Experten vor Ort beantworten eure Fragen und geben wertvolle Hinweise für naturnahes Gärtnern.

Der Tag der offenen Tür verbindet Wissensvermittlung mit Erlebnis. Ihr bekommt Einblicke in normalerweise nicht zugängliche Bereiche wie den Betriebshof. Die Kombination aus Führungen, Ausstellung und Pflanzenbasar macht den Besuch zu einem runden Erlebnis für die ganze Familie. Außerdem ist der Eintritt frei.

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