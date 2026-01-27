Was erwartet euch im studio.übermorgen?

Vom 27. Januar bis 2. Februar präsentieren Architektur-Studierende der HAW Kiel ihre Zukunftsvisionen im Foyer der Stadtgalerie. In beeindruckenden Modellen zeigen sie, wie sich die Zentralbücherei, Stadtgalerie, vhs-Kunstschule und das KulturForum räumlich weiterentwickeln könnten. Der Eintritt ist frei und die Ausstellung regt zum Nachdenken über neue räumliche Konzepte an.

Eine besondere Telefonzelle macht Mitmachen zum Erlebnis: Der Apparat aus Kiels Partnerstadt Aarhus stellt euch Fragen zu euren Wünschen für die Kultureinrichtungen und zeichnet eure Antworten auf. Die versteckte digitale Technik ermöglicht eine niederschwellige Teilnahme, bei der ihr eure Ideen ganz entspannt teilen könnt. Das Modellprojekt KielRegion | SmarterLeben stellt diese innovative Form der Bürgerbeteiligung zur Verfügung.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Studierende des Studiengangs Architektur haben sich ein ganzes Semester lang intensiv mit der Raumsituation beschäftigt. Unter Leitung von Prof. Dr. Felix Greiner-Petter und Ruven Wiegert entwickelten sie kreative Lösungsansätze. Das Amt für Kultur und Weiterbildung koordiniert den gesamten Prozess, der Teil eines umfassenden Planungsprogramms ist.

Die Initiative wird durch "Übermorgen – Neue Modelle für Kulturinstitutionen" der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Das bedeutet: Kiel gehört zu den ausgewählten Städten, die ihre Kulturlandschaft zukunftsfähig gestalten dürfen. Ihr habt die Chance, Allianzen zu schmieden und neue Perspektiven zu entwickeln, die weit über 2025 hinausreichen.

Ausstellung nur der Beginn

Das studio.übermorgen ist erst der Anfang: Das Amt für Kultur und Weiterbildung plant wechselnde Formate zum Experimentieren über das ganze Jahr verteilt. Jede Veranstaltung lädt euch ein, die Kultureinrichtungen gemeinsam weiterzudenken und aktiv mitzugestalten. Eure Ideen fließen direkt in die langfristige Planung ein.

