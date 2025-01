Studentenwerk SH führt CO2-Score für Mensagerichte ein

Ab dem 6. Januar 2025 wird das Studentenwerk Schleswig-Holstein in seinen Mensen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide den CO2-Fußabdruck bei warmen Gerichten ausweisen. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Organisation Eaternity werden für einzelne Gerichte CO2-Äquivalente in Gramm berechnet und als CO2-Score auf dem Speiseplan dargestellt. Damit setzt das Studentenwerk ein klares Zeichen für mehr Klimaschutz und Transparenz in der Hochschulgastronomie.