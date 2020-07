Stand Up Paddling "To Go" an der Ostsee

Das innovative Mietsystem in die Lübecker Bucht zu holen, beruht auf der Initiative des Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) im Rahmen der Produktentwicklung zur Marke Ostsee und wurde in Travemünde in Kooperation mit dem Kurbetrieb Travemünde und der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) erstmalig am Ostseestrand umgesetzt. Weitere Mietstationen in der Lübecker Bucht sollen folgen.

"Der Container bietet für unsere Orte, die bisher kein SUP-Angebot haben, einen unabhängigen Service für den Gast und wir würden uns freuen, wenn noch weitere Orte mitmachen würden. Auf der Webseite von Kolula kann der Internetnutzer die Standorte schon heute einsehen. Dabei wird deutlich, dass wir an der Ostsee Schleswig-Holstein und in der Holsteinischen Schweiz noch Potential haben." sagt Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des OHT.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Travemünde die erste SUP-Mietstation in der Lübecker Bucht eröffnen und wir unser Freizeitangebot auf dem Wasser für Tages- und Urlaubsgäste mit der Trendsportart Stand Up Paddling erweitern können. Auch für die Bürger bedeutet das ein attraktives Plus, zumal in diesem Sommer 'Urlaub vor der eigenen Haustür' ein großes Thema ist," erklärt Travemündes Kurdirektor Uwe Kirchhoff. "Die neue Infrastruktur am Strand dient zweifelsohne der Steigerung der Erlebnis- und Aufenthaltsqualität im Seebad und ist ein wichtiger Aspekt des touristischen Entwicklungskonzeptes 2030 der Hansestadt Lübeck, das für unsere Angebotsentwicklung in den nächsten zehn Jahren wegweisend sein wird."

LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas ergänzt: "Travemünde ist als neuer Spot Vorreiter für das innovative SUP To Go-System an der Ostsee und ich bin begeistert, dass wir damit das StandUp Paddling als Profilthema des OHT schon in dieser Saison voranbringen konnten. Wir setzen in Travemünde voll auf die Marke Ostsee und die Zielgruppe der 'Entschleuniger' und ich freue mich, dass ein Ausflug nach Travemünde nun ganz unkompliziert und leicht zugänglich um eine unbeschwerte Paddel-Runde auf dem Meer ergänzt werden kann."

SUP ist eine Kombination aus Wellenreiten und Kanufahren und eine perfekte Alternative für alle, die in ihrer Freizeit auf dem Wasser etwas Abwechslung suchen. Kaum eine Sportart ist so schnell zu erlernen und bringt dabei so viel Spaß. Ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie: Stand Up Paddling ist die ideale Gelegenheit, sich auf dem Wasser zu entspannen und gleichzeitig etwas für den Körper zu tun. Auch für Neueinsteiger ist SUP gut geeignet, denn die Grundlagen sind ohne viel Wassersport-Erfahrung schnell erlernt. Die einzige Voraussetzung ist: Man muss schwimmen können.

Das Mietsystem von kolula SUP, das auf der Sharing Economy basiert, ist simpel und flexibel zugleich: Online den SUP-Standort auswählen, online bezahlen, Stand Up Paddle Board zur Wunschzeit mieten, Schließfach vor Ort per Link übers Handy öffnen, Wertsachen im Fach verstauen und ohne Wartezeit lospaddeln. Eine App oder Registrierung ist nicht erforderlich. Die Stand Up Paddling Boards sind von der Premium Marke Red Padd Co und für Anfänger sowie Fortgeschrittene geeignet. Jedes Board ist zusätzlich mit einer Leash, also einer Sicherheitsleine für das Fußgelenk, und einem wasserfesten Beutel fürs Handy oder die Geldbörse ausgestattet. Preislich liegt eine Vermietung von einer Stunde bei 14,99 Euro pro Person.

Um auf Sicherheitsregeln und Besonderheiten des Reviers hinzuweisen, erfolgt eine Einweisung von kolula SUP sowohl online bei der Buchung als auch an den Mietstationen vor Ort, inklusive einzuhaltender Regeln auf dem Wasser und ersten Schritten für Neulinge. Beim Paddeln in Travemünde ist besondere Vorsicht bei ablandigem Wind geboten. Grundsätzlich gilt: Bitte immer im Uferbereich (weißes Bojenfeld) bleiben und links halten, um nicht in den Schifffahrtsbereich der Travemündung zu gelangen. Die Mietzeiten der zwölf SUP Boards sind in Travemünde aus Gründen der Sicherheit an die DLRG-Einsatzzeiten von Mai bis Oktober gekoppelt.

Die Miete der Boards erfolgt dank des innovativen Systems kontaktlos und personalfrei. Und – besonders wichtig in Corona-Zeiten – auf dem Wasser kann jederzeit genügend Abstand zu anderen Personen eingehalten werden. Auf die aktuellen Corona-Verhaltensregeln wird bei der Vermietung selbstverständlich hingewiesen.

Quelle: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH