Das Stadtwerke Eisfestival am Ostseekai ist zurück!

Die beliebte Eisbahn an der Kaikante kehrt energiesparsamer zurück

Vom 15. November 2023 bis 14. Januar 2024 findet in der Landeshauptstadt Kiel wieder das beliebte Stadtwerke Eisfestival statt. Wo Anfang des Jahres noch Rollschuhe und Inlineskates die Fläche am Ostseekai beherrschten, schnallen sich Kielerinnen und Kieler im kommenden Winter direkt an der Kaikante wieder die Kufen an.

Das Stadtwerke Rollerfestival bleibt einmalig

Aufgrund der Energiekrise im zweiten Halbjahr 2022 entschieden Kiel-Marketing und Stadtwerke Kiel in Absprache mit dem Eisbahnbetreiber interevent frühzeitig, den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine energiesparende Festivalalternative zu bieten. Das kam gut an.

"Das vielfältigere Angebot wurde von den Gästen sehr geschätzt, insbesondere die in den Abend verlängerten Laufzeiten, die regelmäßige Disco und das parallel zum Laufbetrieb mögliche Eisstockschießen kamen bei den Gästen sehr gut an. Auch das kostenfreie Kursangebot der lokalen Sportvereine war eine viel gefragte Neuerung.

Die im Rahmen der Krise übernommene Energieverantwortung war die richtige Entscheidung. Jedoch ist eine wirtschaftlich tragbare Zukunft für dieses Eventformat im Winter nicht gegeben. Also werden wir die positiven Erfahrungen des erweiterten Angebotes bildlich gesprochen von der Rolle auf die Kufe übertragen", bilanziert Johannes Hesse, Geschäftsbereichsleiter bei Kiel-Marketing.

Mit neuen Ideen zum Stadtwerke Eisfestival zurück

"Für uns war klar, dass wir während der Energiekrise den Kielerinnen und Kielern eine Alternative zum beliebten Eisfestival bieten wollen. Mit dem Rollerfestival fanden wir eine kurzfristig umsetzbare Lösung. Weiterer Vorteil dabei war, dass das innovative Konzept einer Rollschuhbahn im Winter viele Erfahrungswerte im Hinblick auf die energetische Versorgung der Veranstaltung lieferte, so dass es im kommenden Winter eine Neuauflage der beliebten Eisbahn in Kiel geben wird.

Als klares Ziel sind Energieeinsparungen von über 30 Prozent im Vergleich zur letzten vergleichbaren Saison 2019/2020 definiert", erklärt Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG. Dies würde die Energiespar-Forderungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) für eine sichere Versorgung im kommenden Winter erfüllen. So appelliert die BNetzA, mindestens 20 Prozent Energie einzusparen, um eine Gasmangellage zu vermeiden.

Um das Ziel zu erreichen, kommt beim Stadtwerke Eisfestival modernste Technik zum Einsatz: "Durch eine appbasierte Fernüberwachung der Eisbahntechnik kann mit Hilfe eines Temperaturfühlers im Eis die Kältemaschine bedarfsgerecht geregelt und die Pumpe an- und abgeschaltet werden.

Diese automatisierte Energieüberwachung "EasyChill" wird mit mehrjährig verwendbaren Styrodur-Platten unter dem Eis kombiniert, die durch ihre isolierenden Eigenschaften die Kälte besser halten können und somit ein kostenintensives Durchkühlen entfällt. Der Einsatz von EasyChill hat sich bereits in anderen deutschen Großstädten bewährt und nahezu zu einer Halbierung der Betriebszeit der Pumpe geführt", erklärt Thomas Hein, Geschäftsführer der interevent GmbH.

Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Kunststoffbahnen zum Eisstockschießen vom Rollerfestival übernommen. Diese Variante hat sich auch qualitativ im Hinblick auf die Rutschfähigkeit der Eisstöcke und die konstanteren Spielbedingungen gegenüber der Nutzung auf dem Eis bewährt. Wie bereits im Vorjahr wird das Angebot ganztägig buchbar sein, so dass die Bahnen sowohl von Schulklassen am Vormittag als auch von Firmen und Gruppen am Abend, parallel zum Eisbahnbetrieb, genutzt werden können.

Im Januar 2024 wird wieder das Eisstock-Masters Turnier ausgetragen, bei dem diverse Mannschaften um den begehrten Wanderpokal gegeneinander antreten.

Heiko Niehaus, Projektleiter des Stadtwerke Eisfestivals bei Kiel-Marketing betont: "Wir freuen uns, die Eisbahn in einem neuen Gewand mit einem vielfältigeren Angebot präsentieren zu können. Das Wintervergnügen in maritimer Kulisse geht in die 23. Saison, mit einer deutlich effizienteren Energieversorgung. Der Spaß und Sport bleiben im Fokus: So wird es neben dem Eislaufen und Eisstockschießen auch erstmalig eine regelmäßige EisDISCO geben, die den Gästen ordentlich einheizen wird!"

Nähere Informationen zum Aufbau und Konzept werden zeitnah auf der Website von Kiel-Marketing unter www.kiel-sailing-city.de/eisfestival veröffentlicht.

Der Buchungsstart aller Angebote ist für Anfang September 2023 geplant!

Weitere Infos unter kiel-sailing-city.de/veranstaltungen/unsere-highlights/eisfestival

Quelle: Kiel Marketing e.V.