Stadtspaziergang: Auf den Spuren jüdischen Lebens

Wann? Donnerstag, 9. Mai 2024, 16.30 Uhr Wo? Mahnmal der Synagoge in der Goethestraße 13 Preis: kostenfrei Anmeldung: unter 0431/901-3425



Wer sich für dieses Thema interessiert, startet mit Historikerin Annette Mörke zum Rundgang durch die Stadt am Donnerstag, 9. Mai, um 16.30 Uhr. Die Spurensuche beginnt am Mahnmal der Synagoge in der Goethestraße 13. An verschiedenen Orten geht es um Geschichte und Bräuche des Judentums und um die Vergangenheit und Gegenwart jüdischen Lebens in Kiel.

Nach etwa 90 Minuten endet der Rundgang am Kleinen Kuhberg. Die Teilnahme ist kostenlos, das Kieler Stadtmuseum bittet um eine Anmeldung unter Telefon 0431/901-3425.

Ein weiterer Stadtspaziergang des Museums auf den Spuren jüdischen Lebens findet am 13. September statt.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel