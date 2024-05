Wir verlosen 2 x 1 Reisebuch "Zu Fuß durch Kiel: 12 Spaziergänge"

Neben eher klassischen Spaziergängen gibt es viel Beglückendes in der Natur zu entdecken, aber auch Kunst, Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk . Die Spaziergänger dürfen gespannt sein, was sich hinter Titeln verbirgt wie "Herrschaftliches Wohnen im Villenviertel", "Streetart und buntes Multikulti", "Wildromantische Flusslandschaft", "Der Seefischmarkt und der Meeresschutz" oder "Die Robbe, die Kogge und die Politik".

Birte und Martin Stährmann leben als Autoren und Journalisten in Eckernförde an der Ostsee. Wie das Autorenpaar staunend feststellt, wird Kiel immer schöner!

Im März 2024 erschienen ihre ersten beiden gemeinsamen Werke beim Droste/Grupello-Verlag – das Reisebuch "Glücksorte an der Schlei & Eckernförder Bucht", sowie das "Wald-Quiz".

Vorher veröffentlichten sie bereits andere Bücher: Fachbücher und Romane (Birte Stährmann); Biografien (Martin Stährmann).

Mehr unter: www.klartext-nord.de

Zum Inhalt des Buches

Flanieren an der Kiellinie, Schiffegucken an der Ostseeküste oder dem romantischen Lauf der Schwentine folgen: Das Wasser begleitet Spaziergänger in Kiel auf Schritt und Tritt. Und die Stadt am Meer hat noch mehr zu bieten: Beim Wandeln durch ihre Straßen entdeckt man faszinierende Street-Art und herrschaftliche Villen, bestaunt prächtige Parks und genießt Gaumenfreuden an quirligen Plätzen. Ob Altstadt, Gaarden oder Wik: Kiels Viertel sind immer einen Spaziergang wert!

Zu Fuß durch Kiel: 12 Spaziergänge

Erscheinungsdatum: 14. Juni 2024, 168 Seiten, Droste Verlag

ISBN 978-3-7700-2511-4 / 15,99 Euro

Bei Amazon vorbestellen*