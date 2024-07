Germana Fabiano liest beim Literatursommer aus ihrem Roman "Mattanza"

Der Roman spielt auf der fiktiven italienischen Insel Katria vor Sizilien, wo alljährlich der traditionelle Thunfischfang – die namensgebende "Mattanza" – stattfindet. Dieser ist nicht nur wirtschaftlich bedeutend für die Inselbewohner, sondern auch identitätsstiftend und ein wichtiger Teil ihrer Tradition.

Im Mittelpunkt des Romans steht Nora, die Enkeltochter des verstorbenen Raís, der bisher die "Mattanza" anführte. Trotz großer Skepsis seitens der Inselbevölkerung übernimmt Nora als erste Frau diese verantwortungsvolle Rolle. Sie stellt sich den Herausforderungen des zunehmenden Tourismus und der internationalen Fischerei, getrieben von ihrer Liebe zur Insel und ihren Traditionen.

Germana Fabiano, 1971 in Palermo geboren, lebt heute sowohl auf Sizilien als auch in Tübingen. Dort verbindet sie ihre Tätigkeit als Autorin mit einer Dozentur für Menschenrechte an der Universität. Ihr Debütroman "Balarm" erschien 2009 und für eine ihrer Kurzgeschichten erhielt sie den renommierten Colonna d'Eroma Preis.

Die Lesungen beginnen am Montag, 22. Juli 2024 in der Stadtbibliothek Flensburg. Weitere Stationen sind Westerrönfeld, Garding, Neumünster und Pellworm. Für mehr Infos zu Eintrittspreisen und zum Erwerb von Karten gibt es online das Gesamtprogramm des Literatursommers zum Download.

Die Zuhörer erwartet eine fesselnde Geschichte über den Wert von Traditionen, den Wandel der Zeit und eine starke weibliche Protagonistin, die mutig ihren eigenen Weg geht. Germana Fabiano gibt mit "Mattanza" tiefe Einblicke in die sizilianische Kultur und das Leben einer Inselgemeinschaft im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne.

Montag, 22. Juli 2024, 19.30 Uhr Stadtbibliothek, Süderhofenden 40, 24937 Flensburg Dienstag, 23. Juli 2024, 19.00 Uhr Tingleffhalle, Am Sportplatz 4, 24784 Westerrönfeld Mittwoch, 24. Juli 2024, 20.00 Uhr Altes Rathaus, Enge Straße 5, 25836 Garding Donnerstag, 25. Juli 2024, 19.30 Uhr Stadtbücherei, Wasbeker Straße 14, 24534 Neumünster Freitag, 26. Juli 2024, 19.30 Uhr Bürgerhus, Kaydeich 15 A, 25849 Pellworm

Quelle: kulturkurier