Literarische Reise durch Italien beim Literatursommer in Schleswig-Holstein

Die Eröffnung findet am 8. Juli 2024 in Kiel statt. Zu Gast ist unter anderem Giulia Caminito mit ihrem neuesten Werk "Das Wasser des Sees ist niemals süß" über eine junge Frau, die ihrer Herkunft nicht entkommen kann. Sie liest auch in Lübeck und Mölln.

Beim Literarischen Sommerfest im Alten Botanischen Garten in Kiel wird der Autor Arne Rautenberg von seiner Stipendiatenzeit in der Villa Massimo in Rom berichten und dort entstandene Rom-Gedichte lesen. Dazu gibt es Lesungen aus italienischer Literatur und sizilianische Live-Musik.

Maddalena Fingerle erzählt in ihrem Debütroman "Muttersprache" von der kulturellen und sprachlichen Zerrissenheit eines jungen Mannes zwischen Bozen und Berlin. Der Autor und Übersetzer Vincenzo Latronico ist mit seinem Roman "Die Perfektionen" über ein junges Paar auf der vergeblichen Suche nach dem perfekten Leben gleich zweimal in Kiel zu hören.

Im Literaturhaus kann man bei der Fotoausstellung "Italienische Schriftsteller:innen und ihre Schreibtische" Einblicke in ihre Arbeitswelten erhalten. Für Kinder gibt es eine Lesung mit Bastelaktion an der Kieler Förde.

Auch an vielen anderen Orten in Schleswig-Holstein finden spannende Veranstaltungen statt: Germana Fabiano blickt in "Mattanza" auf die harten Bedingungen des traditionellen Thunfischfangs, Teresa Ciabatti beleuchtet in "Die schönen Jahre" die Schwierigkeiten von Teenagerinnen. Eric Pfeil lädt zu einer multimedialen Lesung ein, Italien mit 100 Songs zu erkunden. Eine szenische Lesung widmet sich dem Leben des Dramatikers Carlo Goldoni.

Italienische Filme werden in Heide, Kiel und Lübeck gezeigt. Zwei Vorträge zu italienischer Gegenwartsliteratur und den Italienerlebnissen von Günter Grass runden das vielfältige Sommerprogramm ab.

Auf der Homepage des Literaturhauses finden Interessierte die Gesamtübersicht zum Programm sowie das komplette Literatursommer-Programm zum Download. Karten für alle Events des Literaturhauses gibt es direkt vor Ort im Literaturhaus SH. Auch telefonisch sind die Mitarbeitenden unter der Nummer (0431) 57968 41 erreichbar, alternativ kann man sein Ticket auch per E-Mail an programm@literaturhaus-sh.de bestellen. Zusätzlich gibt es sowohl im Buchladen "Zapata" am Wilhelmplatz 6 als auch bei "Litera – Weinkultur und Schöne Bücher" in der Holtenauer Straße 55 Karten für die Veranstaltungen zu kaufen.

Der Literatursommer wird unter anderem gefördert vom Landesbeauftragten für politische Bildung, dem Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur, der Landeshauptstadt Kiel sowie weiteren Partnern und Sponsoren.

Quelle: kulturkurier