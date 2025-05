Sporttag für Mädchen in Kiel-Gaarden

Am Samstag, 24. Mai 2025, veranstalten die städtischen Jugend- und Mädchentreffs in Kiel einen spannenden Sporttag für Mädchen ab 8 Jahren. Das Event findet von 12.00 bis 18.00 Uhr im Sportpark Gaarden in der Preetzer Straße 115 statt und bietet ein vielfältiges Programm zum Ausprobieren verschiedener Sportarten.