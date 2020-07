So köstlich schmeckt die Ostsee: Schleswig-Holstein Kulinarische Verführungen

Dass fangfrischer Fisch, Kieler Sprotten und Holsteiner Katenschinken zu den regionalen Spezialitäten an der Ostsee Schleswig-Holstein gehören, hat sich bei den Urlaubern schon herum gesprochen. Was viele noch nicht wissen: Echte Geheimtipps sind auch das zarte Bio-Fleisch vom Galloway und Angler Sattelschwein, der Behler Gutskäse, goldgelber Flügelchen-Honig vom Ostseefjord Schlei oder Süßes von der Preetzer Schokodeern.



Neues entdecken und regionale Spezialitäten probieren steht bei vielen Gästen ganz oben auf dem Urlaubsprogramm. Restaurantbesuche gehören bei jedem dritten Ostsee-Urlauber zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten, ein Viertel der Gäste gibt sogar an, dass die kulinarischen Veranstaltungen an der Ostsee Schleswig-Holstein der Grund für ihre Reise sind. Zwischen Glücksburg und Travemünde können die Urlauber frische Fischbrötchen direkt vom Kutter genießen, zwischen exquisiten Sterne-Restaurants, gemütlichen Bauernhofcafés und rustikalen Landgasthöfen wählen oder beim Beachdining entspannt die Seele baumeln lassen.



Ob Dorsch, Wels oder Zander - die Ostsee-Urlaubsregion überzeugt durch eine frische Fischvielfalt. Fleischesser genießen saftiges Galloway, zartes Angler Sattelschwein und Holsteiner Katenschinken, der hier seit 1663 auf Buchenholz geräuchert wird. Das Räuchern ist eine Ostsee typische Konservierungsmethode. Nicht nur Fisch, sondern auch Schinken wird so haltbar gemacht. Die Region ist ebenso ein echtes Käseland, zahlreiche Meiereien und Hofläden entlang der "Käsestraße Schleswig-Holstein" laden zum Probieren und Kaufen von Ziegen-, Schafs- und Kuhmilchdelikatessen ein.



Die Mitglieder des Vereins FEINHEIMISCH - Genuss aus Schleswig-Holstein e. V. bewahren die Küchenkultur und verwenden vorwiegend hochwertige regionale Produkte. Sie kochen gern mit frischen Lebensmitteln, deshalb bestimmt das jahreszeitliche Angebot der Region ihre Speisekarten.