Seifenkisten flitzen wieder durch Holtenau

Wann: Samstag, 14. September 2024, 11.00 bis 17.00 Uhr Wo: Kastanienallee, Kiel-Holtenau Eintritt: frei

Seifenkistenfahrer aus ganz Norddeutschland werden in spannenden Zweikämpfen die Sieger in ihren Klassen ermitteln. Die Rennen finden auf der Richthofenstraße zwischen Richterstraße und Johann-Sump-Straße sowie auf der Kastanienallee zwischen Wullestraße und Richthofenstraße statt. Gestartet wird mit den Seifenkisten von einer Rampe an der Grundschule vorbei bis zum Kindergarten hinab.

Es gibt insgesamt fünf Rennklassen: Die Young Class für 8 bis 13-Jährige, die Professional Class für 14 bis 17-Jährige, die Senior Class ab 18 Jahren, die Jux Class für Doppelsitzer und Freestyle ab 18 Jahren (Kinder in Begleitung erlaubt) sowie die Nappy Class mit einem Bobby Car Race für 2 bis 7-Jährige.

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: Um 11.00 Uhr erfolgt die Begrüßung, gefolgt vom Eröffnungsrennen um 11.20 Uhr. Ab 11.30 Uhr starten die Seifenkisten in vier Durchläufen. Das Bobby Car Race mit zwei Durchläufen und anschließender Siegerehrung findet um 15.00 Uhr statt. Um 16.00 Uhr werden die Siegerehrungen der Seifenkistenfahrer durchgeführt.

Neben den spannenden Rennen erwartet die Zuschauer ein buntes Stadtteilfest mit vielen Beteiligten. Die Eltern der Grundschule bieten Kuchen und andere Snacks an, während entlang der Strecke auch Bratwürste, Getränke und Eis für das leibliche Wohl sorgen. Eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Zahnputz-Aktion des ortsansässigen Zahnarztes Dr. Wollny runden das Rahmenprogramm ab.

Damit die Seifenkisten freie Fahrt haben, werden die Richthofenstraße und die Kastanienallee am Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr voll gesperrt. Der Busverkehr wird über die Apenrader Straße umgeleitet, wo an diesem Tag ein beidseitiges Halteverbot gilt.

Wer nach Kiel Holtenau kommt, wird das Rennen kaum übersehen. Das Fahrerlager befindet sich auf dem Gelände der Grundschule Holtenau in der Richthofenstraße 16. Also staubt eure Helme ab, ölt die Kugellager und seid dabei, wenn die Kanal-Flitzer wieder unterwegs sind.