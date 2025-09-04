Eiszeitmuseum Lütjenburg: 540 Millionen Jahre Erdgeschichte erleben

Wie die Eiszeit Schleswig-Holstein prägte

Das Museum erklärt die Vorgänge, die Schleswig-Holstein seine heutige Gestalt gaben. Die hügelige Ostküste, die sandige Landesmitte und die flache Küstenregion im Westen entstanden durch gewaltige Eismassen. Gigantische Gletscher transportierten skandinavisches Gestein nach Norddeutschland und formten die Landschaft, die wir heute kennen.

Die Dauerausstellung zeigt verschiedene Fossilien, Mineralien und Gesteine aus der Eiszeit. Eine umfangreiche Lehrsammlung dokumentiert die eiszeitliche Geologie, biologische Themen und das Leben der Menschen dieser Zeit. Die Exponate machen komplexe geologische Prozesse für jeden Besucher verständlich.

Museum für alle Altersklassen

Das Eiszeitmuseum spricht alle interessierten Altersklassen an. Die Sammlungen sind so gestaltet, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder die Eiszeit verstehen und erforschen können. Besucher lernen, wie sich die heutige Landschaft durch skandinavisches Gestein formte, das gigantische Eismassen zu uns transportierten.

Das Museum zeigt Fossilien, Gesteine und Mineralien auf spannende und wissenschaftliche Weise. Die Ausstellung macht 540 Millionen Jahre Erdgeschichte anschaulich und greifbar. Besucher verstehen die Entwicklung Norddeutschlands von den Anfängen bis zur Eiszeit.

Erlebnispädagogik im Mittelpunkt

Einen besonderen Schwerpunkt legt das Museum auf Erlebnispädagogik. Vor allem Kinder sollen von der Ausstellung angesprochen werden. Das Museum bietet Schulklassen neben informativen Führungen auch praktische Aktionen an.

Die Schüler können Werkzeuge herstellen, Bernstein schleifen oder Fossilien in Gips abgießen. Diese praktischen Aktivitäten machen die Eiszeit für junge Besucherinnen und Besucher greifbar. Sie verstehen durch eigenes Handeln, wie Menschen vor Millionen Jahren lebten und arbeiteten. Das Museum verbindet so Wissenschaft mit praktischem Lernen.

Wissen durch praktisches Erleben