Mit über 300 Sonnentagen pro Jahr, einer bewegten Geschichte, die bis weit in die Antike zurückreicht, und einer Küstenlandschaft von atemberaubender Schönheit vereint Rhodos alles, was einen unvergesslichen und erholsamen Aufenthalt am Meer ausmacht. Ob goldene Sandstrände an der ruhigen Ostküste, wilde Kiesbuchten an der windigen Westseite oder das mittelalterliche Flair der historischen Altstadt von Rhodos-Stadt – diese abwechslungsreiche Insel hält für jeden Geschmack etwas Passendes bereit. Rhodos ist für deutsche Reisende mit nur drei Stunden Flugzeit ein perfektes Reiseziel.

Strände, Buchten und die besten Monate für Sonnenhungrige

Wer einen Rhodos-Urlaub ins Auge fasst, wird schnell feststellen, dass die Insel weit mehr bietet als den bekannten Faliraki-Strand. Gerade abseits der bekannten Touristenzentren verbergen sich einige der schönsten Küstenabschnitte Griechenlands. Die Ostseite der Insel punktet mit ruhigem, warmem Wasser und sanft abfallenden Stränden, während die Westküste rund um Prasonisi mit konstantem Wind ein Hotspot für Surfer und Kiter bleibt.

Wer den Griechenland-Urlaub über Rhodos hinaus ausdehnen möchte, erreicht per Fähre in kurzer Zeit Nachbarinseln wie Symi oder das beschauliche Chalki. Doch auch auf Rhodos selbst gibt es noch genug zu entdecken – angefangen bei den Traumstränden.

Geheimtipps abseits bekannter Orte

Abseits beliebter Strände bieten manche Küstenabschnitte selbst im August Ruhe. Der abgelegene Strand von Fourni ist nur über eine Schotterpiste erreichbar und bietet glasklares Wasser. Ähnlich reizvoll zeigt sich die Bucht von Glystra zwischen Lindos und Kiotari, eingerahmt von Pinien und duftenden Kräutern. An diesem ruhigen Küstenabschnitt lässt sich problemlos ein ganzer Tag verbringen.

Der Agathi Beach in der Nähe des Dorfes Charaki ist ebenfalls einen Besuch wert. Der feine, helle Sand und das angenehm flache Wasser, das sanft in die Bucht hineinreicht, machen den Agathi Beach zu einem geradezu idealen Ort, an dem sich Familien mit kleinen Kindern besonders wohlfühlen. Oberhalb der malerischen Bucht thront die eindrucksvolle Ruine der Kreuzritterburg Feraklos, die nach einem kurzen, aber lohnenden Aufstieg mit einem atemberaubenden Panoramablick über die gesamte Ostküste von Rhodos belohnt.

Die ideale Reisezeit für maximale Sonnenstunden

Rhodos bietet zwar ganzjährig milde Temperaturen, doch nicht jede Jahreszeit eignet sich gleichermaßen für einen Strandaufenthalt. Im Juli und August herrschen über 35 Grad bei fast keinem Regen. Die angenehmste Reisezeit liegt zwischen Mai und Mitte Juni oder von Mitte September bis Ende Oktober – dann ist das Klima mild und ausgeglichen. Das Wasser erreicht dann noch 22 bis 25 Grad, während die Lufttemperatur selten die 30-Grad-Marke überschreitet.

Die folgenden Punkte können dabei helfen, die beste Reisezeit sorgfältig zu planen, sodass der Urlaub genau in den Zeitraum fällt, der den eigenen Wünschen und Erwartungen am besten entspricht:

1. Mai und Juni bieten milde Temperaturen, blühende Landschaften und günstige Hotelpreise.

2. Juli und August locken mit wolkenlosem Himmel, bringen aber volle Strände und höhere Kosten.

3. September und Oktober bieten warmes Meerwasser und eine entspannte Atmosphäre.

4. November bis März eignen sich für Kulturreisende, die Ruinen und Museen ohne Menschenmengen erkunden möchten.

5. Ostern auf Rhodos begeistert mit traditionellen Festen und Prozessionen in den Bergdörfern.

Unter den beliebtesten Reisezielen für Sonnenhungrige in Europa nimmt Rhodos regelmäßig einen Spitzenplatz ein – nicht zuletzt wegen dieser außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen.

Kultur, Kulinarik und das authentische Inselleben entdecken

Rhodos wäre nicht Rhodos ohne seine jahrtausendealte Geschichte, die der Insel ihren unverwechselbaren Charakter verleiht und in zahlreichen Bauwerken sowie archäologischen Stätten bis heute spürbar bleibt. Die Altstadt von Rhodos, die seit Jahrzehnten zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen, die man in ganz Europa finden kann. Hinter den mächtigen Festungsmauern, die noch aus der Johanniterzeit stammen, winden sich enge, verwinkelte Gassen, die von gemütlichen Tavernen, kleinen Boutiquen und traditionellen Handwerksbetrieben gesäumt werden. Ein Spaziergang durch die Ritterstraße führt Besuchende unmittelbar zurück in die Welt des 14. Jahrhunderts.

Die Akropolis von Lindos zählt ebenfalls zu den Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt besuchen sollte. Der antike Tempelkomplex thront hoch über dem Dorf Lindos und eröffnet einen atemberaubenden Blick auf die darunterliegende Bucht. Nach dem steilen Aufstieg über die Eseltreppen werden Besucher mit einem der schönsten Ägäis-Panoramen belohnt.

Rhodische Küche: Mehr als Gyros und Souvlaki

Die Gastronomie der Insel spiegelt auf eindrucksvolle Weise ihre besondere geografische Lage zwischen Orient und Okzident wider, was sich in zahlreichen Gerichten und Zubereitungsarten deutlich bemerkbar macht. Typische Gerichte wie Pitaroudia – würzige Kichererbsenbällchen – oder das mit wildem Fenchel verfeinerte Ziegenfleisch, das in den Bergdörfern nach überlieferten Methoden zubereitet wird, erzählen von einer tief verwurzelten kulinarischen Tradition, die weit über die griechische Standardküche hinausgeht und orientalische wie okzidentale Einflüsse verbindet. In den Ortschaften Embonas, Apollona und Siana finden sich noch Familienbetriebe, die seit Generationen nach überlieferten Rezepten kochen.

Als eine besondere Spezialität der Insel gilt der rhodische Honig, der seit Generationen im malerischen Bergdorf Siana von einheimischen Imkern mit großer Sorgfalt gewonnen wird. Den aromatischen Thymian- und Wildblütenhonig genießt man häufig zu frischem Joghurt oder über Loukoumades, kleinen frittierten Teigbällchen. Das lokale Olivenöl unterscheidet sich kräftig von den Sorten aus dem Festland.

Wer einen perfekten Sommer am Mittelmeer erleben möchte, findet auf Rhodos eine gelungene Verbindung aus Strandvergnügen und kulturellem Reichtum. Die Insel zwingt niemandem ein Programm auf: Ein Tag an der Küste lässt sich mühelos mit einem Abend in einer traditionellen Taverne kombinieren, ohne lange Fahrtwege in Kauf nehmen zu müssen.

Praktische Tipps für die Inselplanung 2026

Die Saison 2026 bringt einige Besonderheiten mit sich. Viele Hotels an der Nordostküste wurden modernisiert und bieten jetzt auch kleinere Boutique-Unterkünfte als Alternative zu großen Resorts. Reisende, die unabhängig bleiben möchten, mieten sich am besten ein Auto und erkunden die Insel auf eigene Faust. Das Straßennetz ist gut ausgebaut, und selbst abgelegene Strände lassen sich mit einem Mietwagen problemlos erreichen.

Auch die Fährverbindungen zu den Nachbarinseln wurden in den letzten Jahren ausgebaut. Tagestouren nach Symi, das für seinen farbenfrohen Hafen bekannt ist, oder nach Kos, wo man das berühmte Asklepieion besichtigen kann, lassen sich mittlerweile unkompliziert und bequem buchen. Tilos bietet als ruhige Insel einen reizvollen Kontrast zu Rhodos.

Rhodos bleibt eine faszinierende Insel, die sich bei jedem Besuch aufs Neue entdecken lässt, weil sie so viele verborgene Schätze und überraschende Seiten bereithält. Ob beim Wandern durch das Tal der Schmetterlinge, beim Schnorcheln in der Bucht von Kallithea oder beim abendlichen Bummel durch die beleuchteten Gassen der Altstadt – die Vielfalt dieser Dodekanes-Insel macht jeden Aufenthalt zu einem Erlebnis, das noch lange nachwirkt.