Radfernweg Alte Salzstraße in Schleswig-Holstein

In Lüneburg, der Stadt der einstigen Saline, beginnt die "Alte Salzstraße". Auf 100 km führt sie mitten durch das Herzogtum Lauenburg, Höhepunkt ist hier zum Beispiel der Besuch des mächtigen Ratzeburger Doms, den einst Heinrich der Löwe erbauen ließ, bis in die Hansestadt Lübeck. Ab Lauenburg folgt der Radweg dabei stets dem Elbe-Lübeck-Kanal. Orte wie Büchen, Mölln, Berkenthin und Krummesse liegen auf der Strecke, bevor die Hansestadt Lübeck in Sichtweite rückt.



Die östliche Alternativroute des Radfernweges durch den Naturpark Lauenburgische Seen ist eine abwechslungsreiche Erweiterung der Strecke. Beide Routen wurden durch den ADFC nach zehn Kriterien bewertet. Die gute Ausstattung mit Beherbergung und Gastronomie, die parallele Bahnanbindung zwischen Lüneburg und Lübeck sowie die aktive Vermarktung des Radfernweges mit Pauschalangeboten, Informationsmaterial und Leihrädern konnten der Alten Salzstraße in drei Kriterien fünf Sterne einbringen.



20 neu ausgeschilderte Streckenkilometer führen vom Lübecker Holstentorplatz bis zur Priwallfähre in Travemünde. Die beschilderte Route bietet den Radwanderern vielfältige Landschafts- und Naturerlebnisse. Im Waldhusener Forst lädt der archäologische Pfad zu Entdeckungen ein. Travemünde schließlich bietet nicht nur quirliges Strandleben, sondern auch zahlreiche maritime Attraktionen wie die Skandinavien-Fähren, die Viermastbark Passat, den alten Leuchtturm und den charmanten Fischereihafen.

Auf einer Radtour können Gäste dieses einmalige Erlebnis bequem genießen. Die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH hat Paketangebot entlang der Alten Salzstraße im Programm, die Übernachtungen in komfortablen Hotels oder Gasthöfen mit Frühstück sowie eine Informationsmappe mit detailliertem Streckenvorschlag und Karte beinhalten. Auch Gepäcktransport und Leihräder sind zusätzlich erhältlich. Informationen bekommt man unter Telefon 0 45 42/ 85 68 60.



Beim Bielefelder Verlag ist ein Radausflugsführer erschienen, in dem die Gesamtstrecke der "Alten Salzstraße" detailliert beschrieben ist und in der sich auch die Sehenswürdigkeiten entlang des Weges finden.



