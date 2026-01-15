Home Suche Termine Branchenbuch
Startseite > Kultur > Theater, Oper & Ballett > Premiere im Werftparktheater
 
 
 
 
 

LUCID – Traumwelten im Theaterclub Aufbruch

Kultur Theater, Oper & Ballett

Erlebt im Theaterclub Aufbruch das Stück "LUCID". Eine faszinierende Führung durch die Traumfabrik, die euch zum Lachen und Nachdenken bringt.

Ein weißes Gebäude, auf dem die Aufschrift "Theater im Werftpark" steht
Außenansicht des Theater im Werftpark, ©Olaf Struck/Kiel Marketing
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens
Wann? Vom 24.01.2026 bis zum 28.01.2026
Am 24.01. um 18.00 Uhr, am 25.01. um 16.00 Uhr, am 27.01. und 28.01. um 18.00 Uhr
Wo? Theater im Werftpark
Eintritt: ab 11,20 Euro
Tickets: Hier Buchbar

Das Stück "LUCID"

LUCID entführt euch in die Welt der Träume. Das Stück kombiniert Humor und Tiefgang, zeigt euch, wovon wir träumen und regt dazu an, eigene Wünsche zu reflektieren. Ihr bekommt einen Einblick, wie Träume auf der Bühne zum Leben erweckt werden.

Ihr lernt die Traumschaffenden hinter LUCID kennen und blickt in die Traumproduktion. Mit einem speziellen Traumanalysator werden eure Träume auf unterhaltsame Weise analysiert und in Szene gesetzt. Ein echtes Highlight für alle, die Theater lieben.

Sarah Pröllochs übernimmt die Regie und sorgt mit ihrem Gespür für besondere Momente und kreative Erzählweise für ein unvergessliches Theatererlebnis.

Sucht ihr noch mehr Inspiration? Bei kiel-magazin.de findet ihr weitere besondere Kulturtipps für euch!

Quelle:  Theater Kiel

Ortsinformationen

Theater im Werftpark
Ostring 187a
24143 Kiel
0431/901901
 Website
 
 

Das könnte dich auch interessieren

 

Ausgewählte Topartikel