Wann? Vom 24.01.2026 bis zum 28.01.2026

Am 24.01. um 18.00 Uhr, am 25.01. um 16.00 Uhr, am 27.01. und 28.01. um 18.00 Uhr Wo? Theater im Werftpark Eintritt: ab 11,20 Euro Tickets: Hier Buchbar

Das Stück "LUCID"

LUCID entführt euch in die Welt der Träume. Das Stück kombiniert Humor und Tiefgang, zeigt euch, wovon wir träumen und regt dazu an, eigene Wünsche zu reflektieren. Ihr bekommt einen Einblick, wie Träume auf der Bühne zum Leben erweckt werden.

Ihr lernt die Traumschaffenden hinter LUCID kennen und blickt in die Traumproduktion. Mit einem speziellen Traumanalysator werden eure Träume auf unterhaltsame Weise analysiert und in Szene gesetzt. Ein echtes Highlight für alle, die Theater lieben.

Sarah Pröllochs übernimmt die Regie und sorgt mit ihrem Gespür für besondere Momente und kreative Erzählweise für ein unvergessliches Theatererlebnis.

Sucht ihr noch mehr Inspiration? Bei kiel-magazin.de findet ihr weitere besondere Kulturtipps für euch!