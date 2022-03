Owl2Go will die Kieler Gastronomie revolutionieren

Kostenlose App für die Gastronomie

Die App Owl2Go ist als Lösung für die Gastronomie in Kiel gedacht: Aufgrund der Corona-Krise ist das Liefer- und Abholgeschäft immer wichtiger geworden. Viele Bestellsysteme sind allerdings kompliziert – für Kunden und Betreiber zugleich. Die App soll die Abläufe erleichtern.

Auf der Plattform sind alle verfügbaren Restaurants der Region ersichtlich, Kunden können einfach auswählen und sich das Lieblingsessen bestellen. Mit Nutzung der kostenlosen App entfallen für die Kunden Warteschlangen, Bestellvorgänge, Wartezeiten für die Zubereitung sowie Zahlungsprozesse vor Ort.

Owl2Go kann aber noch mehr: Der "Jagdinstinkt" in den Nutzern soll geweckt werden. Durch die intuitive Benutzeroberfläche und die große Auswahl an Möglichkeiten können Kunden neue Restaurants, Cafés, Imbisse und Co. entdecken. Regional und nachhaltig!

So wird automatisch die lokale Gastronomie unterstützt, die es durch die Corona-Krise besonders schwer hatte. Mit nur wenigen Klicks können leckere Speisen bequem vom Sofa oder Arbeitsplatz aus bestellt werden.