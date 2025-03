Osterzeit in der Arche Warder: Tiernachwuchs und spannende Aktionen

Neben den Jungtieren gibt es an den Osterfeiertagen, an denen die Arche Warder durchgehend geöffnet hat, auch ein tolles Rahmenprogramm:

Schweinefütterungen und Experimente mit Eiern

Am Karfreitag, 18. April 2025, und am Ostersamstag, 19. April 2025, können die Besucher jeweils um 11.30 Uhr bei einer Fütterung der Turopolje-Schweine dabei sein. Das wird sicher ein großer Spaß für Groß und Klein.

Ebenfalls an diesen beiden Tagen dürfen Kinder am Haus der Natur von 14.00 bis 17.00 Uhr spannende Experimente und geniale Tricks rund ums Ei ausprobieren. Unter dem Motto "Ran an die Eier!" erfahren sie auf spielerische Art viel Wissenswertes.

Alles rund ums Küken

Der Nachwuchs der verschiedenen Hühnerrassen steht am Ostersonntag, 20. April 2025, und am Ostermontag, 21. April 2025, im Mittelpunkt. Von 11.00 bis 13.00 Uhr erfahren Interessierte von einem Tierpfleger, wie eine Brutstation funktioniert und wie die Küken den Weg aus der Eierschale meistern.

Fütterungen, Streicheleinheiten und Steinzeit hautnah

Am Sonntag und Montag stehen noch weitere Highlights auf dem Programm:

Schweinefütterungen am Turopolje-Teich um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr

am Turopolje-Teich um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr Kaninchenfütterung um 12.00 Uhr an der begehbaren Außenanlage

um 12.00 Uhr an der begehbaren Außenanlage Auf Tuchfühlung mit den Poitou-Eseln um 15.00 Uhr im Eselland

um 15.00 Uhr im Eselland Geschichte live erleben von 12.00 bis 17.00 Uhr in der Steinzeit-Siedlung

von 12.00 bis 17.00 Uhr in der Steinzeit-Siedlung Das Restaurant Farmküche bietet an den Ostertagen ab 12.00 Uhr spezielle Ostergerichte an.

Ein Besuch der Arche Warder lohnt sich also über Ostern ganz besonders. Inmitten der erwachenden Natur können hier tierische Neuankömmlinge und spannende Aktionen erlebt werden – ein unvergesslicher Ausflug für die ganze Familie.