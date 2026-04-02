Wann? Samstag, 4. April 2026, 10.30 Uhr Wo? Welcome Center Kieler Förde Eintritt: 12,50 Euro, Kinder bis 12 Jahren 6,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen.

Was erwartet euch beim Stadtspaziergang?

Der 90-minütige Rundgang startet am Samstag, 4. April 2026, um 10.30 Uhr und führt euch zu den schönsten Ecken Kiels. Ein erfahrener Stadtführer begleitet euch durch die Innenstadt und erzählt dabei Geschichten und Hintergründe zur Stadt. Ihr entdeckt sehenswerte Museen, attraktive Plätze direkt an der Förde und lernt Kiel aus einer neuen Perspektive kennen.

Wie viel kostet die Teilnahme?

Der Preis für den Stadtspaziergang liegt bei 12,50 Euro pro Person. Kinder bis zwölf Jahre zahlen nur 6,- Euro, das gilt auch für Kieler Einwohner mit Nachweis. So wird die Stadtführung zum erschwinglichen Erlebnis für Familien und alle, die ihre Heimatstadt besser kennenlernen möchten.

Wo findet ihr weitere Informationen?

Alle Details zu Terminen, Treffpunkten und Buchungsmöglichkeiten findet ihr auf www.kiel-sailing-city.de/stadtfuehrungen. Dort könnt ihr euch auch über weitere Führungsangebote informieren und direkt eure Teilnahme reservieren. Die Touren finden regelmäßig statt und sind auch kurzfristig buchbar.

Ihr seid neugierig auf weitere Ausflugstipps im Norden? Wir von kiel-magazin.de stellen euch regelmäßig spannende Aktivitäten in der Region vor.