Optimieren Sie den Einsatz Ihrer Fachkräfte in Kiel!

Dabei leistet nicht nur die voranschreitende IT- und Robotertechnik gute Dienste. Leider bürden viele Unternehmen ihren Fachkräften auch heute noch beispielsweise Reinigungsarbeiten auf, die zuverlässig, schnell und zu fairen Preisen von externen Dienstleistern erledigt werden können.

Unterhaltsreinigung auslagern: Was ist möglich?

Die professionelle Unterhaltsreinigung für Geschäftsgebäude ist nicht nur für den Verwaltungsbereich möglich, sondern auch die Produktionsbereiche können in vielen Unternehmen durch externe Dienstleister gereinigt werden. Die Palette der dabei zu vereinbarenden Leistungen reicht von der Bodenreinigung über das Putzen der Toiletten, Wasch- und Duschräume sowie Umkleideräume bis hin zum Säubern der Aufenthaltsräume und Flure.

Auf diese Weise können die Fachkräfte der Unternehmen 100 Prozent ihrer wertvollen Zeit für die Bedienung der Maschinen und Steuerung der automatisierten Produktionsprozesse verwenden und zu einer Steigerung der Absatzzahlen sowie Umsätze und Gewinne beitragen.

Tourismusbranche ist besonders auf Hilfe von außen angewiesen

Die Betriebe der Gastronomie und Hotellerie haben während der Lockdowns im Rahmen der Coronakrise massenhaft Fachpersonal entlassen oder in Kurzarbeit schicken müssen. Eine Folge war, dass sich viele Fachkräfte umorientiert und sich einen Job in einer anderen Branche gesucht haben.

Viele Menschen haben sich mit ihrem neuen Arbeitsplatz so angefreundet, dass sie nicht in die Hotel- und Gastronomiewirtschaft zurückkehren möchten. Die Konsequenzen sind personelle Lücken in vielen Betrieben.

Wer jede Minute der Arbeitszeit der wertvollen Fachkräfte so gewinnbringend wie möglich einsetzen möchte, ist mit einem Vertrag für die professionelle Unterhaltsreinigung für Hotels, Pensionen und Gaststätten durch einen externen Dienstleister gut beraten.

Zeit sparen mit universellen Unternehmen für Gebäudereinigung

Wer die Büroreinigung, Glasreinigung und Produktionshallenreinigung in die Hände verschiedener Unternehmen geben möchte, trifft nicht die optimale Entscheidung, denn die Koordinierung der Dienstleister sowie die Abrechnungen erfordern einen vermeidbaren Mehraufwand. Er fällt nicht an, wenn ein universell in vielen Bereichen tätiges Unternehmen der Gebäudereinigung den Auftrag erhält.

Deshalb bieten empfehlenswerte Dienstleister Paketlösungen an, die sich die Kunden nach individuellen Wünschen und Erfordernissen zusammenstellen dürfen. Bei einem Allrounder in der Reinigungsbranche können die Kunden von der Büroreinigung über die Treppenhausreinigung und die Fassadenreinigung bis hin zur Tiefgaragenreinigung alles aus einer Hand buchen.

Sauberkeit kommt auch dem Arbeitsklima zugute

In einer sauberen Umgebung fühlen sich Menschen wohler als in einer verschmutzten Umgebung. Der Wechsel von der lästigen Eigenreinigung auf die professionelle Unterhaltsreinigung in Unternehmen sorgt deshalb dafür, dass die Laune der Belegschaft während der Arbeitszeit verbessert wird.

Wer als gesuchte Fachkraft die Wahl zwischen mehreren Unternehmen hat, entscheidet sich in der Regel nicht nur nach dem höheren Gehalt. In jüngster Zeit spielen die Arbeitsbedingungen eine steigende Rolle. Wer den Komfort von Dritten geputzter Arbeitsplätze bietet, hat deshalb gute Chancen, ausgeschriebene Stellen schneller als die Mitbewerber zu besetzen, die auf einen solchen Vorteil verzichten.

Quelle: Clesk Digital GmbH