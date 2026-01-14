Was ist im Sophienhof passiert?

Im Sophienhof Kiel gab es einen Managementwechsel. Seit dem 1. Januar 2026 ist Justin Stoll offiziell der neue Center Manager. Bereits seit November 2025 leitete er das Center interimistisch und sorgte mit seinem Team für Stabilität im operativen Geschäft.

Justin Stoll ist ein gebürtiger Kölner, der seit rund drei Jahren für die ECE arbeitet. Er sammelte an verschiedenen Standorten Erfahrung im operativen und strategischen Center Management. Zuletzt führte er das City-Center Köln-Chorweiler als Center Manager. Diese Erfahrungen bringt er nun motiviert nach Kiel mit. Durch seine Vielseitigkeit und mehrere Stationen bei der ECE kennt Stoll die Herausforderungen und Chancen im Center Management.



Sein Fokus liegt auf Teamarbeit, operativer Exzellenz und einer engen Zusammenarbeit mit Mietpartnern. Das macht ihn zu einem starken Impulsgeber für den Sophienhof.

Wie sieht die Zukunft des Centers aus?

Justin Stoll will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und neue Entwicklungsmöglichkeiten nutzen. Sein Ziel: Den Sophienhof als bedeutenden Standort weiter auszubauen. Besonders wichtig ist ihm die kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Mietpartnern.



Der Sophienhof ist eine wichtige Einkaufsadresse in Kiel mit großem Potenzial. Zentrale Lage, vielfältige Angebote und ein starkes Team machen das Center zu einem beliebten Treffpunkt. Die neue Leitung setzt genau hier an und möchte das Angebot weiterentwickeln.

Wie profitieren Kunden und Partner?

Mit dem frischen Wind im Management profitieren sowohl Besucherinnen und Besucher als auch Mietpartner von neuen Ideen und einer klaren, partnerschaftlichen Ausrichtung. Die enge Abstimmung zwischen Center Management und Mietern sorgt für innovative Konzepte und ein attraktives Einkaufserlebnis.

Ihr wollt mehr über spannende Entwicklungen in Kiels Shoppingwelt erfahren? Dann entdeckt weitere Highlights und Tipps bei kiel-magazin.de.