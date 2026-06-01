Wann? Samstag, 6. Juni 2026, 14.30 Uhr Wo? Schifffahrtsmuseum Eintritt: kostenlos Tickets: Anmeldung unter 0431- 901 3428

Was erwartet euch bei der Führung?

Am Samstag, 6. Juni 2026, führt euch Museumspädagogin Susanne Mohr durch die Fischhalle am Wall 65. Unter dem Titel "Die Kieler Woche vom Glanz der Kaiserzeit bis heute" taucht ihr in über 140 Jahre Eventgeschichte ein. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter 0431- 901 3428 wird empfohlen.

Wie begann die Kieler Woche?

Die erste organisierte Wettfahrt fand am 1. September 1881 auf der Kieler Förde statt. Kaiserliche Marine, Berufssegler und Freizeitsportler traten gegeneinander an und zogen zahlreiche Zuschauer an. Bereits am 23. Juli 1882 startete ein internationales Regattafeld. Die Kieler Woche war geboren und entwickelte sich zur jährlichen Tradition.

Warum wurde das Event so bedeutend?

Ab 1888 reiste Kaiser Wilhelm II. jeden Sommer persönlich nach Kiel. Das Segelsportereignis entwickelte sich zu einem mehrtägigen Fest mit Flottenbesuchen, Paraden und Blumencorsos. Das umfangreiche Rahmenprogramm richtete sich vor allem an die oberen Gesellschaftsschichten und etablierte die Kieler Woche als touristischen Höhepunkt.

Welche Brüche erlebte die Tradition?

Mit dem Ersten Weltkrieg wurde die Kieler Woche eingestellt. Anfang der 1920er Jahre nahm sie wieder Fahrt auf, erreichte aber nicht die frühere Popularität. Dies änderte sich durch die Nationalsozialisten ab 1933 und besonders durch die olympischen Segelwettbewerbe 1936, die dem Event neue Bedeutung verliehen.

Wie entwickelte sich die Nachkriegszeit?

Nach dem Zweiten Weltkrieg starteten die Segelveranstaltungen zunächst bescheiden. Ab 1949 gewannen sie jedoch wieder an nationaler und internationaler Bedeutung. Heute ist die Kieler Woche das größte Segelereignis der Welt und mit mehr als drei Millionen Besuchern das größte Sommerfestival Nordeuropas.

Entdeckt noch mehr maritime Highlights in der Region. Wir von kiel-magazin.de haben zahlreiche weitere Ausflugstipps für euch zusammengestellt.