Wann? 14. Mai bis 29. Juni 2026, Mo-Do 9.00 bis 16.00 Uhr sowie Fr 9.00 bis 14.00 Uhr Wo? Haus der Sparkassenstiftung in Mettenhof Eintritt: frei

Was wird bei der Ausstellung gezeigt?

Die Sparkassenstiftung präsentiert das zweite Konvolut der Kunststiftung Miethke mit über 60 Kunstwerken. Ihr seht Gemälde, Graphiken, Aquarelle und Collagen von Künstlerinnen und Künstlern, die in Schleswig-Holstein wirken. Besonders reizvoll: Die Werke werden durch Reisefotografien des Ehepaars Miethke ergänzt, die direkten Bezug zu den Kunstwerken nehmen.

Marielis und Prof. Dr. Jürgen Miethke aus Molfsee bauten ihre Sammlung seit den 1960er Jahren auf. Das Ehepaar konzentrierte sich auf zeitgenössische Kunst aus Norddeutschland mit einem besonderen inhaltlichen Schwerpunkt. Insgesamt umfasst die Kunststiftung Miethke etwa 200 Arbeiten, die sukzessive in die Sammlung der Sparkassenstiftung übergehen.

Welche Verbindung hat Jürgen Miethke zum Ausstellungsort?

Prof. h. c. Dr. Jürgen Miethke prägte das schleswig-holsteinische Sparkassenwesen über Jahrzehnte. Von 1974 bis 1999 wirkte er als Geschäftsführer und später Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes. Er initiierte 1995 die Gründung der gemeinnützigen Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein und veranlasste den Bau des Hauses der Sparkassen, in dem nun die Ausstellung zu sehen ist.

Der inhaltliche Schwerpunkt der Sammlung überrascht zunächst: Statt norddeutscher Landschaften dominieren Darstellungen antiker archäologischer Stätten. Man kann griechische Tempel auf Sizilien und römische Bauten in Italien entdecken. Dies spiegelt das geschichtliche Interesse des Ehepaars Miethke wider, das gezielt nach diesem Gesichtspunkt sammelte und reiste.

Wie entwickelte sich die Sammlung?

Die Sparkassenstiftung erfasst den Vorlass der Kunststiftung Miethke seit 2023 systematisch. Das erste Konvolut mit über 50 Werken wurde bereits 2024/2025 im Finanzministerium unter der Schirmherrschaft von Ministerin Dr. Silke Schneider gezeigt. Der Begleitkatalog "...gesammelt..." ist mittlerweile vergriffen – ein Zeichen für das große Interesse an dieser besonderen Sammlung.

Die Ausstellung "...gesammelt II..." läuft bis zum 29. Juni 2026 im Haus der Sparkassen am Faluner Weg 6 in Kiel-Mettenhof. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 14.00 Uhr.

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, findet um 16 Uhr eine Führung durch die Ausstellung statt. Die Kuratierung übernahm die Kunsthistorikerin Stefani Isabel Pejml M.A., die derzeit für die Sparkassenstiftung tätig ist. Eine Anmeldung zur Führung ist unter info@sparkassenstiftung-sh.de erforderlich.

Welche Bedeutung hat diese Sammlung für Schleswig-Holstein?

Die Integration der Miethke-Sammlung bereichert die bereits große Kunstsammlung zeitgenössischer norddeutscher Werke der Sparkassenstiftung erheblich. Sie dokumentiert nicht nur das private Engagement für Kunst und Kultur, sondern auch die enge Verbindung zwischen Sparkassenwesen und Kulturförderung in Schleswig-Holstein. Marielis Miethke, die im Juli 2024 verstarb, und ihr Ehemann schufen mit ihrem Vorlass ein bleibendes kulturelles Erbe für das Land.

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