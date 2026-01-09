Was ist die PLATTform?

PLATTform ist das neue Medienprojekt des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes und bietet eine zeitgemäße Bühne für Plattdeutsch. Im Mittelpunkt steht eine halbstündige Radiosendung, ergänzt durch ein Online-Magazin und Social Media-Inhalte. Ziel ist es, die niederdeutsche Sprache sicht- und hörbar zu machen.

Seit dem 5. Januar 2026 läuft die Radiosendung täglich von Montag bis Sonnabend auf dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein. Von Montag bis Freitag präsentiert "luut & düütlich" aktuelle Nachrichten, am Wochenende gibt es mit der "Wekenschau" einen Wochenrückblick. Die Sendung ist über DAB+, UKW, Livestreams und online jederzeit abrufbar.

Wer steht hinter den Inhalten?

Das Moderationsteam besteht aus Alina Dwenger und Karsten Tolle. Alina ist mit Plattdeutsch aufgewachsen und freut sich, ihre Muttersprache beruflich zu nutzen. Karsten bringt langjährige redaktionelle Erfahrung mit und kombiniert seine Leidenschaft für Sprache mit Medienkompetenz. Gemeinsam garantieren sie authentische und lebendige Beiträge.

PLATTform setzt auf Vielfalt: Neben dem klassischen Radio gibt es ein Online-Magazin und Social-Media-Beiträge. Das Projekt spricht gezielt junge Zielgruppen an und verbindet regionale Themen mit weltweiten Ereignissen. Die Kombination aus Tradition und Innovation ist einzigartig im niederdeutschen Medienraum.

Warum ist das wichtig für Plattdeutsch?

Mit der PLATTform wird Plattdeutsch hörbar und sichtbar in modernen Medien verankert. Ziel ist der Ausbau der Sprache und die Umsetzung des Sprachenplans. Das Projekt erhält breite Unterstützung. Sowohl von Politik als auch von der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein, die das Vorhaben fördert.

Ihr findet die PLATTform direkt beim Heimatbund sowie über die Kanäle des SHHB in den sozialen Medien. Die Radiosendung kann über DAB+, UKW und Web-Livestreams empfangen oder jederzeit online nachgehört werden. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und erlebt Plattdeutsch aus erster Hand.

Welche Partner sind beteiligt?

Das Projekt wird gemeinsam vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein (OKSH) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) getragen. Die enge Zusammenarbeit mit starken Partnern sorgt für professionelle Inhalte und eine breite Reichweite.

Ihr könnt euch auf aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten aus der Region und Interviews mit interessanten Persönlichkeiten freuen. Die Sendung reflektiert das Tagesgeschehen, bietet Rückblicke und verbindet Information mit Unterhaltung. Alles auf Plattdeutsch.

Junge Hörerinnen und Hörer sollen angesprochen werden

Gerade junge Zielgruppen werden angesprochen: Mit modernen Formaten, Social Media und aktuellen Themen ist die PLATTform nah dran an den Interessen der nächsten Generation. So bleibt Plattdeutsch lebendig und attraktiv.

Neugierig geworden? Viele weitere Tipps und spannende Infos rund um Plattdeutsch findet ihr direkt bei uns.