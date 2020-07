Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Uni Kiel

Einen Einblick in die Geschichte der medizinische Ausbildung an der Kieler Universität gewähren über 500 pathologische und gerichtsmedizinische Feuchtpräparate sowie eine geburtshilfliche Lehrsammlung krankhafter Beckendeformitäten aus dem 19. Jahrhundert. Sie regen an, über die Bedeutung der Forschung am Menschen und für den Menschen nachzudenken.



In der pharmaziehistorischen Ausstellung finden sich vor allem Zeugnisse aus privilegierten Apotheken Schleswig-Holsteins. Apothekengefäße, Waagen, Geräte der vorindustriellen Arzneimittelherstellung sowie Drogen werden in historischen Apotheken-Einrichtungen präsentiert. Zu den esonderen Schätzen zählt ein niederländisches Heilpflanzen-Herbarium von 1684. Eine beeindruckende und detailreiche Inszenierung bilden die Material- und Giftkammer der St. Jakobi aus Lübeck mit zugehöriger Stoßkammer und Labor. Zu besonderen Anlässen werden dort traditionelle Apothekenprodukte hergestellt.