Martin Sonneborn live im Studio Filmtheater Kiel: "Krawall und Satire"

Wann: Dienstag, 29. April 2025, 20.00 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) Wo: Studio Filmtheater EIntritt: Vvk 26,- Euro zzgl. Gebühren, AK 28,- Euro, 17,- Euro (ermäßigt, begrenztes Kontingent) Tickets: Direkt hier bestellen*

Martin Sonneborn, geboren 1965 in Göttingen, ist nicht nur Mitherausgeber des Satiremagazins "Titanic", sondern auch Gründer der Partei "Die PARTEI", mit der er seit 2014 im Europaparlament sitzt. Zudem war er Leiter des Satireressorts SPAM bei Spiegel Online und Außenreporter der "Heute Show" im ZDF. Für seine Satire-Sendung "Sonneborn rettet die Welt" auf ZDFneo erhielt er 2014 den Grimme-Preis.

Für seine provokanten Aktionen und Aussagen wurde Sonneborn von den Medien schon als "Krawallsatiriker mit Profilneurose" (Stern) und "ungekrönter König der deutschen Satire" (Neue Presse Hannover) bezeichnet. Sein aktuelles Buch "Herr Sonneborn bleibt in Brüssel", erschienen im Februar 2024, ist ein Bestseller und gibt Einblicke in seine zweite Amtszeit im EU-Parlament.

Politische Satire live erleben

Bei seiner Lesung in Kiel wird Sonneborn nicht nur aus seinem neuen Buch vorlesen, sondern auch von seinen neuesten Abenteuern im Europaparlament berichten. Er gibt Einblicke, wie in der EU Politik gemacht wird und stellt die seltsamsten Kommissare vor.

Das Publikum erwartet ein kurzweiliger Abend mit viel Humor und beißender Kritik an Politik und Gesellschaft. Sonneborn selbst sieht den Kernauftrag seiner Partei darin, "komische Kritik zu üben, junge Menschen zu politisieren, die AfD zu ärgern und Grüne, Linke und SPD mit Utopien zu konfrontieren".

"Total krank, sehr verletzend"

Ein Abend mit "Deutschlands Chefsatiriker" (Süddeutsche Zeitung) verspricht also jede Menge Unterhaltung, Kritik und Denkanstöße. Oder, wie es die britische Boulevardzeitung The Sun ausdrückte: "Total krank, sehr verletzend und überhaupt nicht witzig!" – Was will man mehr?

Die Multimedia-Lesung "Krawall und Satire" mit Martin Sonneborn findet am Dienstag, 29. April 2025, im Studio Filmtheater in Kiel (Wilhelminenstr. 10) statt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf für 26,- Euro (zzgl. Gebühren) und an der Abendkasse für 28,- Euro. Schüler und Studenten erhalten 50 ermäßigte Karten für 17,- Euro (zzgl. Vvk-Gebühren), die ausschließlich im Studio Filmtheater vor Ort erhältlich sind.