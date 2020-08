macio spendet für den Bau eines Tiny Houses für wohnungslose Frauen

macio Geschäftsführer und Gesellschafter Joern Kowalewski überreichte den Spendenscheck in Höhe von 4.000 Euro an Karin Helmer und Karin Peters von der stadt.mission.mensch GmbH. Zum dritten Mal richtet das gemeinnützige Kieler Unternehmen am 1. Mai 2021 das Konzert gegen die Kälte aus.

Mit den Erlösen der Eintrittskarten soll der Bau eines "Tiny House" für wohnungslose Frauen finanziert werden. Das Tiny House soll als Pilotprojekt ein Zeichen setzen und – mit ambulanter Begleitung – wohnungslosen Frauen einen ersten Schritt raus aus der Wohnungslosigkeit ermöglichen. Damit die für das Konzert entstehenden Kosten gedeckt werden und die Einnahmen in vollem Umfang dem Projekt zugutekommen können, ist die Stadtmission auf Spenden angewiesen. An dieser Stelle unterstützt auch die macio GmbH mit ihrer Spende das Projekt.

Joern Kowalewski freut sich, dass seine Kollegen für die Unterstützung der Stadtmission gestimmt haben: "Ich finde es toll, dass wir mit unserer Spende einen Beitrag dazu leisten können, einen sicheren Schlafplatz für wohnungslosen Frauen zu schaffen und diesen so bei den ersten Schritten auf dem Weg in ein eigenes Zuhause zu helfen."

Die finanziellen Mittel für die Spende stammen aus einem Spendentopf des Unternehmens, aus dem regelmäßig Projekte aus der Region einer der vier Unternehmensstandorte unterstützt werden.

Über macio

Die macio GmbH ist Entwicklungspartner für kundenspezifische Software- und Designlösungen für den Geräte-, Maschinen- und Anlagenbau sowie für die Labor- und Medizintechnik.

Die Besonderheit an macio ist das Angebot von User Interface Design und Software Engineering aus einer Hand bei der Entwicklung von Human Machine Interfaces. Angefangen bei der Anforderungsaufnahme über Konzeption, Design und Implementierung bis hin zur Serienreife entwickelt macio Softwarelösungen für embedded-Systeme, Desktop-, Web- sowie Smartphone-Anwendungen.

Quelle: macio GmbH