Lore & Lay Theater

Theater – das ist noch immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Geht man lieber in die Oper oder entscheidet man sich für ein Musical oder ein Schauspiel? Das sind oft gestellte Fragen und doch niemals schlüssig zu beantworten. Der eine liebt Dramen, der andere die Komödie: kaum ein Spaß kann ihm zu derb sein. Martina Riese liebt englischen Humor und lebt in Ihrem Theater vom facettenreichen Spiel in hintergründigen Komödien.