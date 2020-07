"Dichter dran" bringt Kinder und Jugendliche zur Literatur

Mit dem Großprojekt "Fremde? Freunde!" fand das Literaturprojekt in Kiel und Umgebung seinen gelungenen Auftakt: Über 100 Schüler – vom Grundschulalter bis zur Mittelstufe – übten sich in Textwerkstätten in den verschiedensten Disziplinen und stellen ihre Texte bei einem öffentlichen Auftritt vor großem Publikum vor.

In Kooperation mit Schulen und Kulturinstitutionen aus Kiel und Umgebung haben die Teilnehmer bei den Workshops die Möglichkeit, sich schriftstellerisch auszuprobieren und mit Sprache zu spielen. Dabei üben sie sich in literarischer Kreativität, Wortwahl, Witz, Sprachakrobatik und Präsentationstechniken.



"Dichter dran!" versteht sich als spartenübergreifendes Literaturprojekt für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen. Sowohl offene Workshops als auch gebündelte Einheiten für Schulklassen oder Projektkurse können über das Team unkompliziert gebucht werden.



Die Autoren Björn Högsdal, Arne Rautenberg und Anja Ross sowie der Illustrator Jens Rassmus bieten Lesungen, Schreibwerkstätten und Slam-Workshops an. Lesenächte für Schülergruppen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten werden individuell durchgeführt.

Informationen zu allen Veranstaltungen und Projekten erhalten Sie telefonisch unter 0431/596841 oder online unter www.literaturhaus-sh.de.

Bildquelle: © Rainer Sturm / pixelio.de